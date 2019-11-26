Курс доллара: рубль замер в ожидании вердикта

Вечером в понедельник российский рубль перешел к снижению к основным резервным мировым валютам на фоне ожидания новостей относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, рубль ускорил негативную динамику с учётом аналогичного поведения сырьевых и развивающихся валют.

Так, по данным на 19:00 мк на закрытии основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 64,00 руб., что на 13 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте, доллар торговался по 64,09 руб. Таким образом, курс доллара пробил психологическую отметку в 64,00 руб. Между курс евро подорожал всего на 6,25 коп., составив 70,48 руб.

По мнению экспертов, рубль возобновил снижение к доллару и евро в ожидании дальнейшего развития событий относительно торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Ранее рынки с оптимизмом встретили заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что переговоры по торговой сделке с Поднебесной продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Кроме того, в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен подчеркнул, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года. В свою очередь власти КНР сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в стране. Это решение также было воспринято трейдерами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Несмотря на это, инвесторы пока не стремятся проявлять интерес к рисковым активам, так как продолжают опасаться, что в любой момент в вопросе взаимоотношений КНР и США может случиться сбой, который приведёт к срыву договорённостей.

Так, аналитик XTB Дэвид Читэм считает, что неопределенный характер переговоров двух мировых держав, заключающих соглашение, по-прежнему является основным фактором для колебаний на рынках. С ним солидарен Александр Карпов из банка «Зенит», который также уверен, что основным новостным поводом, оказывающим влияние на рынки, является подписание торгового соглашения между США и Китаем.

При этом он пояснил, что инвесторы опасаются, что Трампу не удастся наложить вето на законопроект по Гонконгу. А это вызовет сильное недовольство в Пекине.

«В этой связи возникает вопрос, как всё это повлияет на дальнейшие взаимоотношения Китая с США, так как ранее власти Поднебесной грозились Вашингтону всеми возможными карами. Поэтому пока рынок замер в ожидании, чем всё это закончится», – резюмировал Карпов.

Если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, касающийся ситуации в Гонконге, говорит Юрий Попов из Sberbank Investment Research, то это почти наверняка будет негативно встречено китайской стороной.

«Ситуация в специальном административном районе КНР пока далека от стабилизации, и этот фактор продолжит осложнять ход торговых переговоров и тревожить глобальные рынки, что может негативно сказаться на курсе национальной валюты», – отметил он.

Между тем Анна Бодрова из «Альпари», напомнив, что в последнее время рублевые пары выглядят скучно, подчеркнула ничего не ждёт и во вторник. Согласно её прогнозу, доллар по-прежнему будет торговаться в непосредственной близости от 64,00 руб., а пара евро/рубль будет балансирует возле 70,50 руб.

«Здесь без внешнего катализатора активных колебаний точно не случится», – уверена она.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» напомнил, что накануне в России уплачивались основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы), после чего поддержка рубля со стороны этого фактора снизится. Из-за этого в условиях сохраняющейся неопределенности, как считает эксперт, курс доллара может перейти к росту.

«Сохранение курса рубля на текущих уровнях в условиях продолжающихся покупок валюты российским Минфином и растущих к концу года погашениях внешнего долга требуют существенного притока капитала, что маловероятно в условиях неопределенности. При этом даже в отсутствии негативных новостей относительно взаимоотношений Китая и США курс нацвалюты вряд ли сможет укрепиться ниже уровней 63,7-63,8 рубля за доллар из-за фундаментальных факторов, но имеет существенный потенциал к возврату к уровням 64,50-65,00 руб.», – полагает Кадулин.