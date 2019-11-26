Медики рассказали о полезных свойствах мандаринов

Врачи, опрошенные РИА «Новости», считают, что без вреда для здоровья можно съедать в день 3-4 мандарина. Сам по себе фрукт очень полезен для здоровья. Он повышает иммунитет, выводит токсины из организма и улучшает настроение, рассказали медики.

«Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», - подтвердила врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева. Она добавила, что традиция украшать мандаринами новогодний стол правильная и несет с собой много пользы для организма в зимний период. При этом врач напоминает, что существует индивидуальная непереносимость, а также аллергия.

Помимо этого мандарины, несмотря на низкокалорийность очень богаты витаминами, причем полезна не только мякоть, но и кожура, в которой содержится много антиоксидантов, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. Волокна, разделяющие фрукт на дольки богаты флаваноидом нобилетином, который обладает мощным противовоспалительным действием, добавила врач.

При этом врачи сошлись во мнение, что переедание мандаринов ведет к различного рода аллергическим реакциям и обострению заболеваний ЖКТ из-за большого количества клетчатки, содержащегося в этом фрукте. Также медики рекомендуют есть мандарины до 5 часов вечера и не употреблять их натощак.

При соблюдении этих правил организм извлечет только пользу от употребления этого зимнего фрукта, уверены врачи.