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Меркель и Макрон о договорились о будущем Европы

Москва, 26.11.2019
Похоже, Берлин и Париж сумели преодолеть разногласия последних месяцев и вновь выступают единым фронтом в процессе реформирования Евросоюза.
#Из жизни Евросоюза
#Политика
  • Меркель и Макрон о договорились о будущем Европы

EPA

Германия и Франция вновь вместе и продолжают вместе работать над реформированием объединенной Европы, сообщает Politico. Немецкие и французские чиновники составили двухстраничную дорожную карту европейских реформ под названием «Конференция о будущем Европы», которая предусматривает изменения практически во всех сферах деятельности Евросоюза. В случае необходимости предусматривается даже внесение изменений  в Устав Евросоюза. Цель структурных реформ заключается в том, чтобы сделать ЕС «более единым и суверенным».

Дорожная карта разослана по столицам членов Евросоюза. В среду ее должны рассмотреть и обсудить послы ЕС. Лидеры Европы рассмотрят предложения Германии и Франции на декабрьском саммите в Брюсселе.

Реформы будут состоять из двух частей. Первая стадия должна начаться уже в первые месяцы следующего года. Ее главное содержание – усиление «демократии в деятельности ЕС». В первую очередь, речь идет об усилении демократизации выборов и процедур назначения еврочиновников на ключевые посты в Еврокомиссии (ЕК). В этом году, напомним, Брюссель отказался от процедуры Spitzenkandidaten (главных кандидатов), при которой высших еврочиновников назначают главные политические партии и страны. Европейские лидеры, ко всеобщему удивлению, назначили на высший пост исполнительной власти в Европе – на пост президента ЕК бывшего министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен.

На отказе от Spitzenkandidaten энергичнее всех настаивал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призывал провести выборы в Европарламент по системе транснациональных списков, которые создадут нечто вроде общеконтинентальной избирательной борьбы. Однако его предложение было отклонено по причине отсутствия времени для проведения таких больших изменений. Вместо этого выборы 751 евродепутата прошли по существующей системе 28 национальных выборов. В плане Меркель-Макрона предусматривается возврат к транснациональным спискам на выборах в главный законодательный орган Европы.

Вторая, более важная и конструктивная стадия общеевропейских реформ «Конференции о будущем Европы» сфокусирована на «политических приоритетах». Предполагается, что она продлится два года. Планируется, в основном, проводить ее в периоды президентства в Евросовете Германии и Франции, т.е. во второй половине 2020 и первой половине 2022  годов соответственно.

Цель проекта «Конференция о будущем Европы», кроме главной задачи – структурных реформ Евросоюза, заключается еще и в преодолении недавно возникшего напряжения во франко-немецких отношениях, которое вызывает тревогу в Брюсселе и столицах членов ЕС. В определенной мере инициатором этой напряженности стал Эмманюэль Макрон, большой поклонник неожиданных громких заявлений и политических ходов. Это качество молодого французского лидера уже порядком надоело Ангеле Меркель, которая в последнее время перестала скрывать недовольство политикой коллеги из Франции. 

Далеко не все и остальные европейские лидеры согласны с инициативами Эмманюэля Макрона, который выдвигает их одну за другой едва ли не с первого же своего дня пребывания на посту президента Пятой республики, т.е. уже 2,5 года. Не пользуются особой поддержкой не только у европейских лидеров, но и у избирателей призывы Макрона к усилению федерализма и суверенитета ЕС. Хотя, с другой стороны, коллеги французского лидера по Евросовету понимают несовершенство отдельных общеевропейских законов и необходимость их пересмотра. Понимают они и необходимость ответов на многочисленные вызовы, стоящие перед ЕС: брексит, усиливающийся национализм и ультраправый экстремизм, ухудшение трансатлантических отношений после избрания президентом США Дональда Трампа и т.д.

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