Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№21 будет проходить с 05 по 09 декабря 2019 года под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В этом году ярмарка впервые в своей истории состоится на новой площадке – в Комплексе «Гостиный Двор» (Москва, ул. Ильинка, д. 4). Особенности экспозиционного пространства на новом месте позволили увеличить количество участников ярмарки, добавить рядом с основной экспозицией ещё одну дискуссионную площадку для проведения мероприятий и – опять-таки впервые в истории проекта – создать новый раздел «Комиксы», о чем подробнее будет сказано ниже.

Ещё одно важное нововведение – небольшое смещение дней недели. Вопреки многолетней традиции, в этом году ярмарка будет проходить с четверга (05.12) по понедельник (09.12) включительно.

В non/fictio№21 примут участие 331 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран мира – в этом году на стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Япония. Посетителей ожидают лучшие новинки отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и т.д.

Продолжая многолетнюю традицию, на входе в основную зону ярмарки будет располагаться коллективная экспозиция некоммерческого партнерства «Альянс независимых издателей и книгораспространителей», объединяющего книжные организации из Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Твери. В этом году на коллективном стенде «Независимого Альянса» гостей non/fictio№21 будут ожидать 48 малых издательств, участие которых в ярмарке происходит при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям.

В основной программе non/fictio№21 состоятся более 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на дискуссионных площадках, а также на стендах участников ярмарки. Дискуссионных площадок в общей сложности будет десять, и они распределятся в пространстве Гостиного Двора следующим образом:

семь площадок (Амфитеатр, зоны семинаров №№ 1-3, авторский зал, зона семинаров раздела «Книга: Гастрономия и Путешествия» и детская «Территория Познания») – в Атриуме Гостиного Двора;

две площадки (Пресс-центр и Литературное кафе) – в подколоннадном пространстве 1-го этажа Гостиного Двора со стороны улицы Ильинка;

одна площадка (зона семинаров № 4) – на 2-м этаже Гостиного Двора, в галерее «Культтовары».

Среди российских участников программы – Наринэ Абгарян, Александр Архангельский, Андрей Аствацатуров, Дмитрий Бак, Сергей Бодрунов, Константин Богомолов, Александра Борисенко, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Алексей Варламов, Александр Васильев, Евгений Водолазкин, Игорь Волгин, Олег Воскобойников, Валерий Выжутович, Сергей Гандлевский, Андрей Геласимов, Марат Гизатулин, Дмитрий Глуховский, Мария Голованивская, Линор Горалик, Катерина Гордеева, Денис Горелов, Наталья Громова, Ингеборга Дапкунайте, Алла Демидова, Денис Драгунский, Станислав Дробышевский, Михаил Елизаров, Виктор Ерофеев, Михаил Жебрак, Анастасия Завозова, Наталия Зазулина, Дмитрий Захаров, Андрей Звягинцев, Дарья Златопольская. Михаил Зыгарь, Сергей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Александр Иличевский, Алеся Казанцева, Дмитрий Коваленин, Дмитрий Косырев (Мастер Чэнь), Майя Кучерская, Юрий Лепский, Александр Ливергант, Владимир Мау, Виктор Меламед, Александр Минкин, Марина Москвина, Александр Павлов, Владимир Познер, Захар Прилепин, Артем Рондарев, Юрий Рост, Андрей Рубанов, Дина Рубина, Юрий Сапрыкин, Марина и Николай Сванидзе, Николай Свечин, Владимир Севриновский, Тим Скоренко, Ольга Славникова, Виктор Сонькин, Владимир Согрин, Вячеслав Ставецкий, Анна Старобинец, Александр Стесин, Михаил Трофименков, Владимир Тучков, Людмила Улицкая, Нюта Федермессер, Павел Финн, Андрей Хржановский, Илья Хржановский, Сергей Чобан, Виктор Шендерович, Михаил Шифрин, Роман Шмараков, Александр Эткинд, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Гузель Яхина и другие уважаемые прозаики, поэты, драматурги, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты, путешественники, деятели культуры и общественные деятели.

В число иностранных спикеров вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и писатель Ольгерд Бахаревич (Беларусь), директор британского Королевского общества искусств Мэтью Тейлор (Великобритания), поэт, прозаик и драматург Геза Сёч (Венгрия), издатель и владелец специализированного журнала о детской литературе «Ослиное ухо» (Eselsohr) Кристина Паксманн и публицист, искусствовед и куратор Астрид Фольперт (Германия), эксперт-криминалист, специалист в области дактилоскопии Борис Геллер и философ Йоэль Регев (Израиль), литературовед, славист, преподаватель Пизанского Университета Стефано Гардзонио и дирижер Марко Гвидарини (Италия), философ и культуролог Робин ван ден Аккер и специалист по русской истории и культуре ХХ века Шенг Схейен (Нидерланды), историк-славист, переводчик и этнолог Юрий Слезкин (США), популярный детективный автор Мишель Бюсси, филолог-славист и коллекционер Ренэ Герра и лауреат Гран-При Французской Академии в области литературы Даниэль Рондо (Франция), прозаик, поэт и журналист Миленко Ергович (Хорватия), автор захватывающих хонкаку-детективов Содзи Симада (Япония). Главным же событием зарубежной программы non/fictio№21 станет День Почетного Гостя ярмарки – в воскресенье, 8-го декабря, состоятся мероприятия с участием авторов из Израиля.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№21 – ИЗРАИЛЬ

В 2019 году Почетным Гостем ярмарки стал Израиль. Его девизом станет фраза «Робким мечтам здесь не место» одного из ведущих мировых лидеров Шимона Переса, стоявшего у истоков создания Государства Израиль и считавшего, что именно умение мечтать позволило справиться с невыполнимыми на первый взгляд задачами, среди которых возрождение языка иврит и создание на нем современной литературы.

Воскресенье, 8-е декабря, станет Днем Почетного Гостя на ярмарке. В этот день в зоне семинаров № 1 состоится ряд мероприятий с участием израильских писателей, издателей, переводчиков и исследователей, среди которых такие знаковые имена, как Орли Кастель-Блюм, Давид Гроссман, Эшколь Нево, Йоав Блум, Дан Лаор.

В рамках программы раздела «Книга: Гастрономия и Путешествия» выступят бывший посол Израиля в России Дорит Голендер-Друкер, а также издатель и кулинарный гид Офер Варди, которые расскажут об израильских кулинарных традициях.

Дополнит программу почетного гостя вечер израильского кино, в рамках которого будут показаны фильмы, основанные на произведениях уже полюбившихся российскому читателю израильских авторов Этгара Керета и Авраама Б. Иегошуа. Перед сеансами будут представлены новые книги писателей, изданные на русском языке в 2019 г.

На протяжении всей ярмарки будет демонстрироваться выставка «Вот и я!» («Here I am»), посвященная истории израильской детской литературы с момента возникновения государства Израиль в 1948 году до наших дней. Для нее были отобраны работы более 30 авторов и 30 иллюстраторов, в том числе таких, как писатели Меир Шалев, Йехуда Атлас, Раффи, Яэль Ихилов, художники Лиора Гроссман, Алона Френкель, Ари Рон, Ринат Хоффер… Куратор выставки – современный израильский иллюстратор Лиора Гросманн, продюсер – Лиора Придан, графический дизайн выполнил Тамар Фактор.

На стенде Израиля будут представлены книги израильских авторов на иврите. Среди них будут как произведения уже признанных мастеров Амоса Оза, Давида Гроссмана, Меира Шалева, так и дебюты молодых авторов. Особое место займут прекрасно иллюстрированные израильские детские книги.

Произведения современных израильских авторов, переведенные на русский язык, можно будет приобрести в работающем на стенде магазине Московского дома книги. Кроме того, можно оформить подписку на детские книги Пижамной библиотечки, которые увлекательно рассказывают о еврейской традиции и культуре.

Специально к ярмарке был подготовлен список из 20 книг израильских авторов, переведенных на русский язык и выпущенных в свет российскими издательствами. В него вошли художественные и научно-популярные книги, а также книги для детей, изданные в России за последние 3 года.

Выступление Израиля в качестве почетного гостя ярмарки non/fictio№21 обеспечивается участием и поддержкой Министерства иностранных дел Израиля, Посольством Государства Израиль в Российской Федерации, Израильско-Российским Деловым Советом, Российским еврейским конгрессом.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№21

«Приз книжного сообщества» – Премия ярмарки non/fictio№

С 2016 года Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ вручает ежегодную премию «Приз книжного сообщества». Эта инициатива родилась как логическое продолжение стратегии книжной ярмарки, призванной поддерживать и пропагандировать качественную литературу, а также независимые интеллектуальные издательства как главные площадки формирования новых интеллектуальных трендов.

Задачи премии – расширение читательской аудитории интеллектуальной литературы, восстановление приоритета экспертного знания и оценки книжной продукции, консолидация книжного мира.

В 2019 году Премия будет вручаться в четырех номинациях:

«Книга – событие года» (лонг-лист этой премии формируется на основе топ-листа ярмарки, отбор шорт-листа и выбор победителя осуществляются путем голосования); «Издательский проект» (в этой номинации оцениваются новые книжные серии и другие масштабные и продолжительные проекты); «Новый формат» (к этой номинации относятся различные начинания, направленные на распространение книжной культуры – книжный магазин, фонд, фестиваль, ярмарка и т.д.); «За заслуги перед книжным сообществом».

Церемония награждения лауреатов Премии состоится 05 декабря 2019 года на пресс-конференции ярмарки non/fictio№21.

День библиотекаря – четверг, 05 декабря, Амфитеатр

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ и куратор детской площадки «Территория познания» Российская Государственная Детская Библиотека проводят День библиотекаря.

День библиотекаря будет проходить с 15:00 до 20:00 в первый день работы ярмарки в Амфитеатре Гостиного Двора – главной дискуссионной площадке. В этот день Амфитеатр станет местом для диалога между библиотеками, авторами, издательствами, кураторами детских книжных проектов и позволит библиотекарям из Москвы и регионов обсудить насущные проблемы в сфере детского чтения.

В церемонии открытия Дня библиотекаря примут участие директор Российской государственной детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина и президент международного жюри «Золотая Медаль Х.К. Андерсона», специалист по детской литературе Национального Луис университета (Чикаго, США) Джунко Йокота. В программу войдут лекция директора Болонской книжной ярмарки Елены Пазоли и дизайнера-иллюстратора Маши Титовой, лекция специалиста по детской литературе, представителя IBBY (Италия) и участника Болонской книжной ярмарки Грации Готти и мастер-класс актрисы, популярной телеведущей, журналиста и преподавателя Яны Поплавской.

Для специалистов, прошедших регистрацию на День библиотекаря, 05 декабря вход на ярмарку будет бесплатным. Обладателям «библиотечного» приглашения предоставляются сертификаты об участии в мероприятии от Учебного центра РГДБ.

Открытая конференция «Ликвидация последствий» – суббота, 7 декабря, Амфитеатр

Уже третий год подряд Ассоциация менеджеров культуры при поддержке Оксфордского Российского Фонда проводит открытую конференцию на ярмарке non/fictio№.

Тема конференции в 2019 году сформулирована так: «ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ. Диалектика будущего в зеркале стагнаций, упадков и катастроф». Конференция будет проходить в Амфитеатре Гостиного Двора с 12:00 до 15:00.

О «ликвидации последствий» говорят, когда произошло событие, последствия которого требуют, с одной стороны, усилий по наведению «исходного порядка», с другой – переопределения перспективных планов, – и все это на фоне выяснения и объяснения причин произошедшего.

Именно причинно-следственные связи, на первый взгляд, кажутся базовыми для понимания ситуаций и принятия решений о необходимых действиях, но разнообразие позиций и языков интерпретации причин предполагает веер возможностей при переходе от аналитики к стратегии, проектированию, деланию.

Ликвидация последствий, несомненно, связана с дихотомией «ожидаемое – неожиданное». Именно разрыв между процессами, связанными с ожиданием и наступившими (или наступающими) обстоятельствами, требует усилий по «ликвидации».

Факт (или событие) катастрофы может также рассматриваться в системе координат, где осями являются «интенсивность» и «длительность».

Эпоху, когда человеческая активность играет существенную роль в экосистеме Земли, называют «антропоцен».

В фокусе внимания конференции окажутся события, субъектность или субъективность которых определила их катастрофический характер и необходимость ликвидации последствий.

Конференция будет состоять из двух частей, различных по длительности и форме выступлений:

Лекционно-дискуссионная платформа «Университетская библиотека – место действия» (Борис Куприянов) «Исследование катастроф и проекты ликвидации последствий» (кураторы – Константин Гаазе и Виктор Вахштайн).

Известные ученые и стипендиаты ОРФ представят серию коротких докладов, при этом тема будет сфокусирована на «антропологии будущего», что открывает возможность для представления междисциплинарных исследований – от социологии и филологии до правоведения, экономики и культурологии.

Международная программа иллюстраторов «ДНК книги» – воскресенье, 8 декабря

Международная программа иллюстраторов «ДНК книги» в этом году занята двумя важными темами: рассказом о механизмах работы, взаимодействия иллюстратора и издателя и о возможностях воплощения немыслимой красоты в реальном тиражном издании как можно ближе к авторскому замыслу. Об этом будут говорить Кристина Паксманн (Германия, Центр немецкой книги в Москве / представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России) и Маша Судовых (Издательский дом «Поляндрия»).

На вопросы: «Есть ли место в сегодняшней издательской практике настоящему искусству, независимому и востребованному, острому и выразительному», «Выстраивается ли благодаря книгам новая система коммуникации творчества и зрителя» попытаются ответить спикеры Издательского дома «Самокат»: Анна Десницкая, Александра Литвина, Влада Мяконькина, Мария Скаф, Виктор Меламед в дискуссии «Современная книжная иллюстрация – как сделать проект, который будет интересен всему миру». Этот разговор очень важен для понимания процессов встраивания новых художнических идей в систему их массового распространения.

Актуальные тенденции в книжной иллюстрации представят Лиора Гроссман (Израиль, Посольство Государства Израиль в Российской Федерации), Капка Кынева (Болгария, Болгарский культурный институт в Москве), Петр Соха (Польша, Польский культурный центр в Москве) и, еще в одной лекции, Кристина Паксманн (Германия, Центр немецкой книги в Москве / представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России).

К «Году театра в России» приурочено выступление Полины Бахметьевой (Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс») о визуальной драматургии, особенностях времени и пространства в иллюстративных циклах. Более личную историю – о комиксах про депрессию расскажет Анья Дале Эвербю (Норвегия, Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест»). И о своем видении пересечений современного искусства, графики и книги прочтет лекцию Урмас Вийк (Эстония, Посольство Эстонии в Москве и Эстонский центр детской литературы).

И, конечно, победа на Международной биеннале иллюстрации в Братиславе Антона Ломаева (Санкт-Петербург) и полученный им главный приз «Золотое Яблоко» будут отмечены презентацией его «Маленького пирата» – книги, получившей высшую профессиональную награду этого года.

Куратор программы «ДНК книги» – Елена Рымшина.

«Лаборатория non/fictio№. В ожидании стартапов» - понедельник, 9 декабря, площадка «Пресс-центр»

Начиная с этого года, в «Лаборатории non/fictio№» в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы будут проводиться презентации работ молодых дизайнеров и иллюстраторов, только начавших работать и тех, кто успел что-то сделать для музейных и культурных институций, различных издательств, создавая яркий контент и новые возможности жизни в профессии. Параллельно будет рассказываться о самых интересных образовательных программах, посвященных коммуникативному дизайну и иллюстрации. В программе 2019 года выпускники ведущих московских вузов расскажут о себе и своих лучших проектах, а их преподаватели – о самих ребятах и о тех задачах, которые важны в процессе обучения творческих людей.

Организаторы:

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского Политехнического университета

Мастерская Бориса Трофимова, Институт бизнеса и дизайна

Московская художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова

Простая школа

Школа дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики

Куратор – Елена Рымшина

Благодарности: Анастасии Архиповой, Сергею Биричеву, Александру Васину, Наталье Вельчинской, Светлане Дымовой, Александре Кузнецовой, Арсению Мещерякову, Владимиру Музыченко, Евгению Подколзину, Татьяне Ривчун, Наталье Салиенко, Алексею Рюмину, Екатерине Хохлогорской, Сергею Юрову

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№21

Детская программа: театр «0+» на «Территории Познания»

Куратором детской программы и площадки «Территория познания» на 21-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction вновь станет Российская государственная детская библиотека.

2019 год объявлен в России Годом театра, и именно поэтому главное детское пространство ярмарки превратится в театральную сцену, а гости и участники ярмарки – в актеров и зрителей, режиссеров и художников, композиторов и музыкантов.

Театр и литература на протяжении веков неразрывно связаны между собой. А театр для детей немыслим без произведений Джанни Родари и Самуила Маршака, Туве Янссон и Джеймса Барри… Для ребенка театр – особое место, где царит игра и оживают герои книг, а взрослые готовы играть для детей и с детьми. Завораживающий, манящий, увлекающий, просвещающий, воспитывающий, очаровывающий, удивляющий и приносящий столько радости мир детского театра не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых.

Но что более важно, театр для ребенка – это один способов познания мира. Специально для non/fictio№ РГДБ совместно с лучшими детскими издательствами, Посольствами и культурными центрами разных стран подготовит насыщенную и интересную программу. Планируется более 100 лекций, презентаций, творческих встреч, дискуссий и круглых столов, в которых примут участие писатели и художники из Израиля, Чехии, Италии, Норвегии и других стран. Самых юных посетителей ярмарки ждут интерактивные театральные постановки, занятия по сторителлингу, мастер-классы по созданию театральных афиш и театрализованные квесты.

Среди участников детской программы – Лариса Алиева, Катерина Антонова, Туве Аппельгрен (Финляндия), Йессика Баб Бунде (Швеция), Мария Бурас, Эдгар Вальтер, Наталия Волкова, Асусена Галиндо Ортега (Мексика), Олег Гончаров, Юлия Данилова, Анна Десницкая, Антон Долин, Андрей Жвалевский, Ирина Зартайская, Ирина Захарова, Нина Зверева, Светлана Иконникова, Ляля Кандаурова, Наталья Карпова, Андрей Константинов, Максим Кронгауз, Александра Литвина, Игорь Олейников, Анастасия Орлова, Изабель Пандазопулос (Франция), Екатерина Панфилова, Мария Парр (Норвегия), Евгения Пастернак, Ярослав Попов, Мария Рупасова, Салла Саволайнен (Финляндия), Владислав Серов, Анастасия Строкина, Григорий Тарасевич, Ирина Трофимова, Ольга Узорова, Андрей Усачев, Михаил и Лерико Цителашвили, Михаил Яснов и другие детские писатели, художники-иллюстраторы, педагоги, журналисты, переводчики и ученые.

Неповторимую атмосферу живого театра на «Территории познания» создаст художник-иллюстратор и театральный художник-постановщик, заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского Политехнического университета Евгений Подколзин.

Он уже придумал, как превратить площадку «Территория познания» в рыночную площадь средневекового города в самый разгар театрального фестиваля, украшенную театральными масками и фигурами Панталоне, Арлекина и Коломбины. Свои представления спешат показать театры из разных стран – итальянский театр Комедия дель арте, национальный японский театр Кабуки, европейский средневековый бродячий театр, и конечно, праздник не обойдется без обращения к классике – театру Древней Греции. А зрители смогут посмотреть на театр сквозь призму истории и изобразительной культуры.

Раздел «Книга: Гастрономия и Путешествия»

В 2019 году раздел «Гастрономическая книга» благодаря кураторству проекта Perito Burrito трансформировался в «Гастрономию и Путешествия». С новым названием утвердился неразрывный вектор связи кулинарии, путешествий, культуры и истории стран, который существовал с момента запуска раздела в 2013 году.

Все пять дней проведения ярмарки non/fictio№21 в секции раздела будут проходить презентации книжных новинок 2019 года и лекции о взаимном влиянии культуры, посещений различных уголков мира и гастрономии друг на друга.

Открытие программы раздела ознаменуется лекцией известного карикатуриста Андрея Бильжо. Он живет в Венеции более 15 лет и написал об этом книгу «Моя Венеция». Это книга небольших рассказов, случаев, зарисовок и наблюдений. На переднем плане – непременные спутники повседневной жизни путешественника: официанты, прохожие, туристы, студенты и моряки. Начиная рассказ с какой-нибудь незаметной детали, автор заманивает читателя все дальше на улицы и проводит по самым сокровенным их уголкам.

Издательство «Фантом пресс» представит потрясающий роман «Красота – это горе» Эки Курниавана – первого индонезийского писателя, добившегося мирового признания. Роман являет собой редкий синтез истории, мифологии, сатиры, семейной саги, любовных похождений, реализма и магического сюрреализма. По содержанию же это – история послевоенной Индонезии, густо замешанная на индуистских легендах и уложенная в форму семейной хроники.

Юрий Габров – этнограф и практикующий кулинар, руководитель Московского этнографического общества, – расскажет о кулинарных технологиях и системах питания кочевых и полукочевых скотоводов Евразии прошлого и современности. Издательство «Альпина Нон Фикшн» представит новый бестселлер Юджина Рогана «Арабы. История. XVI–XXI вв.», названный Financial Times, The Economist и Atlantic лучшей книгой года. В книге описываются важнейшие этапы становления ислама и его влияния на всю мировую историю.

Переводчик книги «Банкеты и революция: что обсуждали за столом французы в XIX веке?» Вера Мильчина, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС, расскажет о феномене политических банкетов во Франции XIX века, когда за обеденными столами обсуждались важнейшие политические проблемы, от которых зависела судьба страны и государства. Гости мероприятия узнают о том, какая символика была заложена в меню, какие традиции продолжали эти банкеты, и как они были связаны с французскими революциями.

В программе запланированы лекции о революции крафтового пивоварения в России, о яхтинге от проекта «Сила Ветра». Офер Варди – главный редактор LunchBox Press – расскажет о влиянии кулинарных книг на культуру и социум Израиля, авторы журнала о современной Японии Kimono – о высокой японской кухне, а Seasons Project пригласит гостей ярмарки на медленный книжный бранч. И это лишь малая часть лекций о гастрономии, культуре, страноведении и географии, которые будут проходить с 5 по 9 декабря.

«Комиксы» – новый раздел ярмарки!

В 2019 году впервые в истории ярмарки появится новый специальный раздел «Комиксы». Его куратором стал основатель Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» и издательства Бумкнига/Boomkniga Дмитрий Яковлев.

Комикс давно стал неотъемлемой частью книжной культуры, и в этом году на ярмарке впервые будет организована отдельная зона для издательств, занимающихся выпуском рисованных историй. В ее рамках будут представлены самые разнообразные комиксы со всего мира – автобиографические, исторические, фантастические, приключенческие, супергеройские, научно-популярные, юмористические, детские и многие другие.

«Я уверен, что этот проект позволит показать российским читателям, что комиксы гораздо сложнее, чем кажутся. Это вовсе не “недолитература”, а самостоятельный вид искусства, с одной стороны, и стремительно развивающийся по всему миру сегмент книжного рынка – с другой», – рассказал куратор.

На коллективном стенде будут представлены издательства Altgraph, Bubble, Jellyfish Jam, Zangavar, Бумкнига, Истари, Комикс, КомпасГид, Комикс Паблишер, МИФ Комиксы и Параллель Комикс.

Постоянный раздел non/fictio№ «Антикварная Книга и букинистика» является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась ещё в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.

Одновременно с non/fictio№21 в 16-й раз состоится Vinyl Club – ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров. На протяжении ряда последних лет в последних числах ноября non/fictio№ принимает не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные документы эпохи, многие из которых являются уникальными.

Формат объединения литературной и музыкальной составляющей в рамках единого мероприятия за это время оказался крайне востребованным у внушительного количества посетителей ярмарки. Уникальные и редкие издания, представленные на столах участников, с одной стороны, малыми и независимыми книжными издательствами, с другой – коллекционерами винила, в итоге прекрасно дополняют друг друга на полках меломанов и любителей литературы.

Согласно давней традиции, на non/fictio№21 состоятся церемонии награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов:

Вручение премий Посольства Франции – премии имени Мориса Ваксмахера, премии имени Анатоля Леруа-Болье и гранта программы содействия издательскому делу «Пушкин»;

Объявление лауреатов премии Андрея Белого;

Выступления лауреатов премии «Просветитель» (три лекции);

Вручение всероссийской литературной премии «Премия читателя», учрежденной Российской Государственной библиотекой для молодежи;

Вручение премии «Московский наблюдатель» для поощрения журналистов и критиков, создающих архив литературной жизни начала XXI века.

На ярмарке non/fictio№21 будут представлены несколько специальных экспозиций и проектов:

выставка коллажей московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко (площадка «Литературное кафе» в подколоннадном пространстве Гостиного Двора);

выставка плаката «Знаки вечности» Евгения Добровинского (площадка «Пресс-центр» в подколоннадном пространстве Гостиного Двора).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

На сайте ярмарки можно приобрести электронные билеты на non/fictio№21, чтобы избежать очередей в кассу. Для посетителей предусмотрены следующие виды билетов:

обычный билет , дающий право на одно посещение ярмарки;

, дающий право на одно посещение ярмарки; билет х5, рассчитанный на пять посещений ярмарки. Его можно использовать либо для посещения ярмарки каждый день, либо для похода на non/fictio№ всей семьей или дружеской компанией (в пределах пяти человек).

В понедельник, 9-го декабря, для льготных категорий населения будет бесплатный вход на ярмарку.

Предварительная продажа билетов на non/fictio№21 в кассах Гостиного Двора начнется с 23 ноября в помещении галереи «Культтовары» (вход со стороны ул. Ильинка, подъезд № 3).

На ярмарке будет работать курьерская служба «ММС», организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области в радиусе до 30 км). Для заказа услуг курьерской службы «ММС» нужно будет обратиться на информационную стойку в Атриуме Гостиного Двора.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№21

05 – 09 декабря 2019 г.

Комплекс «Гостиный Двор» (Москва, ул. Ильинка, д. 4)

www.moscowbookfair.ru

Пресс-конференция и награждение лауреатов Премии ярмарки non/fictio№:

05 декабря в 12.00 в Амфитеатре Гостиного Двора

Торжественная церемония открытия:

05 декабря в 14.00 на входе в Атриум Гостиного Двора со стороны ул. Ильинка

Часы работы ярмарки:

05 декабря, четверг: 14.00 – 20.00

06 декабря, пятница: 11.00 – 21.00

07 декабря, суббота: 11.00 – 21.00

08 декабря, воскресенье: 11.00 – 20.00

09 декабря, понедельник: 11.00 – 20.00

Организатор:

ООО «ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300

Руководитель проекта:

Мария Федотова, тел.: (495) 369-47-00, доб. 227, e-mail: maria.fedotova@expopark.ru

Менеджер проекта:

Светлана Гилим, тел.: (495) 369-47-00, доб. 208, e-mail: s.gilim@expopark.ru

Координатор программы:

Юлия Михайлова, тел.: (495) 369-47-00, доб. 220, e-mail: programme@expopark.ru

Координатор детской программы

Юлия Бараш (РГДБ), e-mail: barash@rgdb.ru

Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru