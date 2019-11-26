МИД Украины: санкции США смогут заблокировать «Северный поток-2»

В случае введения Соединенными Штатами санкций против проекта "Северный поток-2" запуск газопровода может быть сорван. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Укринформ".

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.

По ее словам, для Украины это является дополнительным инструментом в переговорах.

Ранее председатель Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш в интервью Defense News заявил, что в проект оборонного бюджета США на 2020 год добавлены санкции против компаний, строящих газопровод, по которому российский газ пойдет прямиком в Германию в обход Украины и других транзитных стран.

«Это решение вызвано тем, что окно закрывается,- объяснил Риш в интервью, данном на Форуме по международной безопасности в Галифаксе.- «Северный поток» в основном уже проложен».

Сенатор республиканец от Айдахо Риш добавил, что, по его мнению, санкции убедят строительные компании, участвующие в прокладке труб, прекратить работу. Он считает, что санкции способны привести к закрытию «непокорных» компаний.

Текст санкций еще не опубликован, но по словам Риша, они в целом похожи на одобренный в июле Комитетом по иностранным делам Сената «Закон о защите энергетической независимости Европы», который был подготовлен сенатором Тедом Крузом. По этому закону, введение которого задержали бюрократические проволочки, санкции вводятся против компаний, эксплуатирующих суда, которые прокладывают газопроводы: «Северный поток» в Балтийском море и «Турецкий поток» в Черном море.