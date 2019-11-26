Потенциал Амурской области презентовали в Японии

Делегация Амурской области работает в Японии. Здесь прошла презентация потенциала Приамурья. В миссии приняли участие ведущие сельхозпредприятия региона, предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли промышленности, банки, компании, реализующие крупные инвестпроекты.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, по темпам экономического роста Амурская область занимает 3 место среди всех регионов России. Приамурье – это связь Европы и Азии, через регион проходят основные транспортные потоки - Транссиб, БАМ, федеральная дорога Амур, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», газопровод «Сила Сибири». Это позволяет локализовать проекты с особыми требованиями к логистике – в сельском хозяйстве, лесной промышленности, добыче и обработке полезных ископаемых.

Было отмечено, что регион можно рассматривать как площадку для размещения новых производств, деловых и логистических услуг, ориентированных на растущие рынки Японии, Китая и Северо-Восточной Азии.

Внешнеторговый оборот Приамурья с Японией в январе-июне 2019 года увеличился на 2,06 млн.долларов США (72,6%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт вырос на 2,15 млн.долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом весь объем экспортных поставок в первом полугодии 2019 года формировался за счет экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В основном это пшеница и меслин.