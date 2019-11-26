Прогноз погоды: такого не было десятки лет – синоптики удивили прогнозом на Новый год

Новый год – волшебный праздник, который с нетерпением ждут, как дети, так и взрослые, которые традиционно планируют провести его, активно. Одни – просто катаясь на лыжах возле дома, другие – путешествуя по стране. Поэтому, когда до наступления новогодней ночи осталось чуть более месяца, многие задаются вопросом: «Какая погода с боем курантов ожидается в российских регионах и будет ли снег?». Сегодня мы расскажем о последних прогнозах погоды, которые синоптики дают на конец декабря – начало января.

Погода на Новый год в городе-курорте Сочи

Согласно данным туристических агентств, самый популярный российский город, куда россияне приезжают на зимние каникулы – это Сочи. Обычно температура воздуха здесь в это время года составляет плюс 4-6. На этот раз погода приготовила сюрпризы, которые не для всех будут приятными.

В частности, очень будут разочарованы любители горных лыж – снега на Новый год не ожидается даже в горах. Так, по прогнозу синоптиков, на горнолыжном комплексе Роза Хутор в последнюю неделю 2019 года при температуре плюс 2-4 ожидают осадки, но в виде дождя. В ночь с 31 декабря на 1 января также будет дождь, а воздух в новогоднюю ночь может прогреться до плюс 3, что сразу на несколько градусов выше климатической нормы. При этом за все зимние каникулы снег в горах может вообще не выпасть – как говорят метеорологи, такого бесснежного Нового года здесь не было десятки лет.

Очень тепло все новогодние праздники будет непосредственно и в Сочи – по прогнозу синоптиков в период с 1 по 8 января дневная температура составит плюс 5-7, ожидаются дожди, местами сильные.

Прогноз погод на Новый год на Северном Каваказе и в Ставрополье

По прогнозу синоптиков, дефицит снега ожидается на новогодние праздники и на Эльбрусе. Поэтому тем, кто планирует отправиться на новогодние каникулы на этот горнолыжный курорт, расположенный на территории Кабардино-Балкарии, следуют внимательно следить за дальнейшими прогнозами погоды.

Пока же они неутешительные. В частности, накануне стало известно, что открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе, которое должно было состояться 30 ноября, перенесено на более поздний срок из-за недостатка снега в горах. При этом, метеорологи предупреждают, что снега может не быть и в дальнейшем. При этом почти весь декабрь здесь будет держаться плюсовая температура (1-4 градуса выше нуля), а в новогоднюю ночь может пойти дождь, что также не наблюдалось в этих местах уже очень давно.

Зато для туристов, которые собираются на зимних каникулах поправить своё здоровья в санаториях Кавказских Минеральных вод, ждут приятные климатические сюрпризы. Например, в Пятигорске и Минводах 1-8 января дневная температура составит от плюс 1 до минус 2, в Ессентуках – плюс 1-3. Чуть прохладнее будет в Кисловодске – минус 1-3, но зато здесь прогнозируется солнечная погода и без осадков.

Погода на новогодние праздники в Крыму

Не будет снега на Новый год и на всей территории Крыма, в том числе на горе Ай-Петри, где в декабре уже обычно можно покататься на лыжах. Формально это место горнолыжным курортом не является, но всё необходимое для активного зимнего досуга здесь имеется. Высота плато превышает 1200 метров над уровнем моря, поэтому температура воздуха в этом месте ниже чем на побережье. Но даже здесь с боем курантом ожидает плюс 1-2. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Так что, покататься на лыжах на зимних каникулах на Ай-Петре, скорее всего, тоже не получится.

Зато любителей солнечной погоды синоптики порадовали хорошим прогнозом погоды. По данным метеорологов, самая комфортная климатическая обстановка в конце декабря – начале января ожидается на ЮБК. Здесь, в период с 30 декабря по 1 января днём столбики термометров будут прогреваться до плюс 2-7. При этом осадки пока не прогнозируются, а солнечных дней будет больше чем пасмурных.

Погода на Новый год в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, на Новый год погода не порадует устойчивым снежным покровом также жителей Москвы и гостей российской столицы. Метеорологи полагают, что в последнюю неделю этого года, и в первую неделю 2020 года будет сухо, но очень пасмурно. Такая климатическая обстановка сформируется из-за малоподвижного антициклона, при котором мощный вихрь будет закачивать холодные воздушные массы в центральные области и препятствовать скоплению облаков со снегом над Москвой.

По прогнозу синоптиков, дневной температурный фон почти все новогодние праздники будет держаться в диапазоне минус 2-8. Непосредственно с боем курантов в регионе будет примерно минус 4-5, пасмурно, но без осадков. Снег в регионе возможно выпадет не раньше середины января, что является серьёзной природной аномалией для Москвы – по словам метеорологов, такой бесснежной зимы в столице не было десятки лет.