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Путин заявил о необходимости ранней профориентации россиян

Москва, 26.11.2019

Глава РФ государства Владимир Путин заявил, что ранняя профориентация необходима, а таланты всё равно пробьют себе дорогу. Об этом российский лидер сказал во время телемоста на форуме «Проектория», отвечая на вопрос не сужает ли для детей дорогу ранняя профориентация, когда ребята подписывают трудовые контракты с предприятиями.

«Если человек обладает уникальными способностями, то благодаря своему таланту он всё равно сможет себе пробить себе дорогу, – цитирует Путина РИА Новости. – И произойдёт это даже если направить его по совершенно конкретному пути, не отвечающему его уникальному дарованию».

При этом президент подчеркнул, что ранняя профессиональная ориентация необходима, и она ни в коем случае не будет мешать пробиваться ярким талантам и людям с гениальными способностями.

«Одно другому не может помешать», – убеждён Путин.

Президент также отметил, что для того чтобы на рынке труда была создана широкая профессиональная база без ранней профориентации не обойтись.

«Здесь нужно действовать всем вместе и со школами, и с вузами, и с нашими крупнейшими предприятиями», – резюмировал Путин.

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