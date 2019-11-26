Россия и Китай планируют совместные проекты на 112 миллиардов долларов

Как говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, Россия и Китай рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов. Уточняется, что проекты будут находиться в ведении межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Тема обсуждалась на ежегодном заседании комиссии, руководителем которой с российской стороны является министр финансов Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн. Сообщается, что на заседании члены комиссии обсудили инвестиции в новые проекты, а также торговые связи двух государств.

«На рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находятся 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов», - говорится в итоговом резюме по совещанию.

Комитет имеет свои представительства, как в России, так и в Китае. Офисы работают над сбором и систематизацией информации по предстоящим проектам. После чего будут выпущены рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае.