Россия впервые показала США своё супероружие

Россия впервые показала инспекторам из США отечесвтенный ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком «Авангард», который в марте 2018 года в ходе своего послания к Федеральному собранию анонсировал глава РФ Владимир Путин.

Презентация супероружия была проведена в рамках инспекции по Договору о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан РФ и США ещё в 2010 году, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в российском военном ведомстве, наша сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности этого Договора.

При этом в Минобороны подчеркнули, что постановка «Авангарда» на боевое дежурство намечена до конца этого года.