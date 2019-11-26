Скольким банкам в России нездоровится

Сектор опять почихивает

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало «Индекс здоровья банковского сектора». Согласно выводам агентства, аккредитованного Банком России, накопленные к текущему моменту проблемы в банковском секторе РФ приведут к ускорению темпов отзыва лицензий в конце 2019 — начале 2020 года. Как говорится в исследовании, на которое ссылается ТАСС, уже в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций.

Индекс отражает оценку агентством числа банков, которые допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. «Предположение об ускорении расчистки сектора от нестабильных игроков к концу года начинает оправдываться. Так, после прошедшего без крайних регулятивных мер октября, только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций (у Чувашкредитпромбанка, «Эксперт банка» и «Кредитинвеста»)», — прогнозируют аналитики агентства.

По их мнению, доля проблемных игроков среди действующих кредитных организаций все еще высока, а неокупаемость бизнес-моделей наблюдается у подавляющего большинства банков. Кроме того, в банках наблюдается дефицит устойчивого фондирования: за четыре последних квартала 39% банков отмечают чистый отток средств населения, а 46% — отток средств предприятий, бьют тревогу в агентстве. Тем, кто, столкнувшись с совокупностью этих факторов, устоял, грозят дефолты в будущем году.

В целом тезис о том, что количество банков в российской банковской системе сократится, обоснован, говорит заместитель директора «Казначейство» РГС Банка Владимир Волков.

Однако, по его словам, говорить о том, что грядет новая волна падения банков, представляется чрезмерно драматичным. Предстоящее сокращение количества отечественных банков надо рассматривать в ключе самоочищения банковской системы, когда менее технологичные, с ограниченной ресурсной базой и, как следствие, менее конкурентные, вынуждены самостоятельно закрывать свой бизнес, не дожидаясь волевого решения регулятора.

Основная причина такого хода дел – снижение маржинальности кредитования и темпов его роста, обусловленная рядом факторов, объясняет банкир. Так, темп роста кредитования банками обусловлен невысокой инвестиционной активностью на макроуровне, а также аккумулированием большого объема свободных денежных средств, преимущественно, крупными корпорациями, в особенности экспортерами.

Еще один фактор — крупные банки имеют альтернативу более дешевого привлечения ресурсов на внешних рынках, в отличие от небольших банков. Последние лишены такой возможности удешевлять свою ресурсную базу на фоне сокращения ставок на кредитные продукты и сокращения маржинальности, проводимых операций.

Кроме того, продолжает Владимир Волков, темпы развития экономики оставляют желать лучшего, а список привлекательных заемщиков по-прежнему ограничен. При возрастающих требованиях регулятора к достаточности капитала банков и концентрации кредитования, банки предпочитают избегать наращивание необоснованного кредитного и процентного риска.

Но как будто не кашляет

В России на сегодня 409 действующих банков, в то время как до начала зачистки, на 1 января 2012 года, их насчитывалось 922. То есть, указывает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, лицензии были лишены или по разным причинам вынуждены были прекратить свою деятельность более 500 кредитных организаций. А на начало 2019 года в системе всё ещё оставалось 440 банков, так что по меркам такой лихой динамики сокращения логичнее сделать вывод, что к осени процесс зачистки практически прекратился.

Всего три отозванных лицензии за два последних месяца никак не назовёшь заметной величиной. Аналитик считает, что не стоит драматизировать развитие событий. Напротив, создаётся впечатление, что основная работа ЦБ по зачистке банковской сферы сверху уже проведена, – говорит он.

Убыточность банковских бизнес-моделей – также вопрос спорный, продолжает Пётр Пушкарёв. Это, по его словам, во многом вопрос методики расчётов: итог сильно зависит от выбранного горизонта, и если рассматривать не год, а 2 года, то есть последние 8 кварталов, то подавляющее большинство банков смотрятся просто «в шоколаде». Неясно и то, как именно были учтена на балансах, и была ли, огромная масса обязательных резервов, растущая по сути искусственно из-за ужесточения регулирующих правил: это большие деньги, и они как бы на время оказываются выведены из оборота.

По мнению Пушкарева, ЦБ здесь перегибает палку, влезая слишком сильно со своими критериями в отношения банка и клиента, поскольку процент неплатежей по тем же потребительским кредитам третий год снижается. Впрочем, другой рукой ЦБ готов и расширять объёмы ежедневных РЕПО-операций, снабжая банки и дополнительной ликвидностью в кредит, и уже 4 раза с весны понизил ключевую ставку, то есть заметно понизил для банка ещё и стоимость самих кредитов, и явно будет продолжать в том же духе. Тем самым ЦБ компенсирует банкам отток денег со вкладов населения, а факт, что банки понижают ставки по вкладам, явно не говорит о нехватке у банков свободных средств.

Так что 2020 год никак не должен оказаться для подавляющего большинства банков особо проблемным, констатирует Пётр Пушкарёв. А вот вопрос эффективности, то есть будет ли прибыль большой или малой, зависит от отдачи и возврата по кредитам от бизнеса, от инвестиций, что в свою очередь завязано не на регулирующие меры ЦБ, а на градус делового климата.

И если он будет нарастать вместе с успокоением глобальных рынков насчёт того, что мировые темпы замедления в 2020 году окажутся не так велики, как многие эксперты опасались ещё в начале 2019 года, в США и Китай выйдут за год на второй этап сделки, и эскалация торговых войн будет отложена, а экономика в Европе наконец-то начнёт разгоняться после наступления теперь уже, похоже, окончательной даты брекзита 31 января - то это придаст смелости и деловой активности в России, которая сможет слегка приподняться в следующие год-два над горизонтом слишком мрачных ожиданий, в том числе и с выходом на умеренную норму прибыли в нашей банковской сфере.

Действительно, соглашается аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, не стоит говорить о формировании волны активности регулятора в сфере сокращения числа участников банковской системы в ноябре-декабре, основываясь на том, что за последний осенний месяц ЦБ принял решение об отзыве сразу трех лицензий после октябрьского затишья. Если еще в 16-м году лицензии лишались в среднем 8 банков в месяц, а в 17 и 18 годах — 4 и 5 организаций соответственно, то в текущем году — всего 3.

Да, признает Алексей Антонов, безусловно, проблем в банковском секторе предостаточно: это и активный рост доли заемщиков с высоким (свыше 50%) показателем долговой нагрузки PTI — с 42% в 2018 году до 50% в 2019 году, и достаточно вялые темпы сокращения доли просрочки, всего на 0,6% с начала года. Здесь же и низкая привлекательность рублевых срочных вкладов, и нерешенная проблема отрицательных ставок по валютным вкладам, и охлаждение в сегменте автокредитования в связи со спадом продаж новых автомобилей, и настораживающая ситуация на ипотечном рынке...

Однако в любом случае эти проблемы не новы, участники рынка продолжают адаптироваться к новым, меняющимся условиям. Кому-то это удается, кому-то нет, но последних все-таки меньшинство. Львиная доля неустойчивых «карманных» банков, обслуживавших интересы своих учредителей, уже давно покинула рынок, уже почти 3 года сокращение количества действующих кредитных организаций происходит достаточно медленными темпами, если сравнивать с 2014-2016 годами, и, на взгляд аналитика, существенных рисков возвращения к той политики сейчас нет.