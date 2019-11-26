США обвинили Турцию в пересечении «красной линии»

Сенатор демократической партии Крис Ван Холлен обвинил Турцию в переходе через «красную черту», сообщает РБК. По его мнению, Вашингтон обязан ввести новые санкции против Анкары, пишет Холлен в своем Твиттер. Сенатор заявил, что, начав испытывать радары российских С-400, Эрдоган «пересек красную линию».

Ван Холлен напоминает, что прошло всего две недели после визита в США Эрдогана, который испытаниями радаров, купленных у России С-400 «вытер ноги об Трампа, США и НАТО и пересек еще одну красную линию».

Трамп обязан ответить санкциями, а госсекретарь Помпео должен напомнить Анкаре о достигнутых ранее договоренностях по зоне безопасности в Сирии, уверен Холлен. Турция нарушила соглашение и вновь напала на курдов, добавил сенатор.

Напомним, что США несколько месяцев требуют от Турции расторжения контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны С-400, поскольку в Вашингтоне уверены, что приобретение Анкарой российских с-400 вместо американских Patriot несет опасность для НАТО.