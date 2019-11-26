Thе Telеgraph: Россию на Евро-2020 может заменить Шотландия

В случае отстранения сборной России по футболу от участия в Евро-2020 место нашей национальной команды может занять Шотландия.

Об этом пишет британское издание Thе Telеgraph со ссылкой на свои источники. Как известно, наша сборная финиширована второй в своей группе. Шотландия оказалась на третьем месте, однако, у неё ещё есть шанс пробиться в финальную стадию Евро-2020 через Лигу наций.

Кроме того, сообщается, что если исполком WADA примет решение об отстранении России от участия в мировых турнирах, то Санкт-Петербург, который должен принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, заменит Стокгольм.

В свою очередь корреспондент другого британского издания The Guardian Шон Ингл в своём микроблоге в Twitter написал, что согласно информации его источника, дисквалификация может затронуть только чемпионат мира по футболу, а не Европы. Поэтому, как он утверждает, рекомендации WADA никак не коснутся Евро-2020.

«Ни в плане проведения матчей в России, ни в плане участия сборной этой страны», – подчеркнул журналист.

Между тем стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. По информации официального сайта Кремля, встреча пройдёт 27 ноября, в ходе визита российского лидера в Северную столицу.