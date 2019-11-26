ЦБ РФ предостерёг отечественные банки от операций в евро

Эльвира Набиуллина – глава Центробанка – заявила, что российский регулятор рекомендует кредитным организациям страны отказаться от операций в евро.

По её словам, операции, которые проводятся в единой валюте ЕС больше не приносят прибыли, как это было ранее. В интервью изданию Handelsblatt (ФРГ) она пояснила, что когда российские вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки вынуждены где-то размещать, оставаясь фактически в минусе.

«Так как отрицательные проценты для сбережений в нашей стране законодательно запрещены, то банки задрали сборы за обслуживание счетов в валюте ЕС. Поэтому сейчас евро держать сберегательные счета проблематично», – отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что Центробанк внимательно следит за тем, чтобы банки страны не шли на слишком высокие валютные риски. При этом, как она утверждает, это вовсе не зависит от того, в евро эти риски или в долларах.