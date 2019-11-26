ЦБ упрекнул госбанки в излишних преимуществах

Крупным государственным банкам необходим публичный контроль за полученными ими от государства деньгами. Такова позиция ЦБ РФ, высказанная в докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке». Но дело не в том, что госбанки, грубо говоря, уводят средства куда-то «на сторону». Дело в необходимости создания условий для честной конкуренции.

«Конкурентный нейтралитет предусматривает создание равных условий для участников рынка, в том числе независимо от типа их собственника. Госбанки не должны использовать финансовую и иную помощь от государства, полученную для выполнения социально-экономических функций, в целях получения преимущества при ведении коммерческой деятельности, которую они должны вести наравне с частными банками», — цитирует документ агентство «Прайм».

«В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов ее использования», — считает регулятор.

Еще одной мерой может стать дополнительное ограничение слияний и поглощений. Требуется «создание законодательных ограничений для совершения участниками финансового рынка сделок слияний и поглощений, в случае если доля объединенной компании превысит 30% хотя бы на одном из сегментов финансового рынка, что позволит предупредить чрезмерную консолидацию и ослабит предпосылки для излишнего усиления концентрации», — считают в ЦБ.

За пять лет регулятор отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков, да и сейчас примерно каждый 5-й банк убыточен и его функционирование находится под вопросом, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Видя эти цифры, можно понять, как возросло могущество госбанков, надежность которых поддерживается государством, констатирует он.

При этом, как отмечает эксперт, самый удобный интернет-банк на данный момент принадлежит частному банку, а наибольшее число жалоб в соцсетях собирают госбанки. Просто потому, что они могут себе позволить такое качество работы в силу масштаба бизнеса, но это и есть монополизация банковского сектора, с которой должны бороться не только ЦБ, но, и, возможно, ФАС, полагает он.

За последние несколько лет Центробанк серьезно усилил контроль над финансовыми организациями, напоминает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. В октябре 2019 года из-за изменения законодательства банкам стало невыгодно выдавать кредиты заемщикам с плохой кредитной историей. Это было сделано для того, чтобы не допустить появления «кредитного пузыря» и снизить давление на граждан. Кроме того, сейчас планируется отменить комиссии за перевод средств между регионами. В первую очередь, это коснется банков с господдержкой. Например, Сбербанк получает ежегодно около миллиарда рублей за такие транзакции, которые не несут никакой нагрузки для банка.

Таким образом, отмечает эксперт, регулятор планирует сделать госбанки более дисциплинированными и развиваться наравне с частными финансовыми организациями, которые всеми силами конкурируют за клиента, наращивают мобильный банкинг и создают новые кредитные предложения. Сейчас контролировать полученные от государства банками деньги хотят с помощью публичного контроля. Это позволит сделать транзакции более прозрачными, заставит банки более грамотно распоряжаться деньгами – ведь дело идет не только о репутационных угрозах, но и о потере господдержки, считает он.