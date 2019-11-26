Украина пригрозила отбирать российский газ в случае отсутствия нового контракта

Начиная с 1 января 2020 года, российский газ без документального оформления, поступающий на Украину, будет закачиваться в хранилища страны, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей страницы в фейсбук.

Именоваться топливо будет, как «газ неопределенного собственника», добавил руководитель, ответив таким образом на вопрос о мерах, которые украинская сторона намерена предпринять в случае отсутствия нового газового контракта с Россией. Ветренко добавил, что газ будет закачиваться в украинские хранилища до тех пор, пока не состоится подписание нового контракта, срок старого соглашения истекает 1 января.

Напомним, «Нафтогаз Украины» отказался урегулировать судебные споры с «Газпромом» для заключения нового контракта на транзит. Но при этом украинская сторона заявила о готовности пойти на некоторые уступки, а именно заключить транзитный контракт сроком на один год, как ранее предлагает «Газпром». Ранее Еврокомиссия также допускала подобный вариант.