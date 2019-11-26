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В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

Москва, 26.11.2019
  • В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ярослав Нилов – депутат нижней палаты парламента РФ – предложил сократить продолжительность новогодних каникул в нашей стране. По его мнению, праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января. Остальные дни надо включить в оплачиваемый отпуск граждан, чтобы каждый мог использовать их по своему усмотрению.

«Так мы сможем угодим, как тем, кто выступает против долгих новогодних каникул, так и тем, кто хотел бы зимой больше отдохнуть», – цитирует депутата «Газета.Ru».

Кроме того, он подчеркнул, что что в трудовом законодательстве РФ надо закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, так как полноценным рабочим днём его считать невозможно. Парламентарий пояснил, что 31 декабря на большинстве предприятий накрывают столы, проводят корпоративы, отпускают работников домой пораньше, поэтому никакой работы в этот день нет.

При этом он считает, что каждый нерабочий день дополнительно бьёт по российской экономике, поэтому выходные нужно строго регламентировать.

Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенёс в регионе рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Правда, это касается только чиновников. Позже председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила распространить эту инициативу на всю Россию.

В свою очередь в Госдуме и Совфеде заявили, что готовы уже в этом году сделать 31 декабря выходным днём для всех граждан страны.

Напомним, в 2020 году зимние каникулы россиян продлятся с 1 по 8 января.

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