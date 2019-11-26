В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют скепсис некоторых дипломатических кругов по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Новость передает агентство РИА «Новости».

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заявил, что в Москве не согласны с утверждением о том, что встреча между Путиным и Трампом бессмысленна, поскольку у последнего «связаны руки» и он «ничего не может сделать».

«В Кремле с подобным утверждением не согласны», - заявил Песков.

Напомним, первая встреча президентов Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут беседа длилась более двух часов. Вторая личная встреча двух лидеров прошла 11 ноября 2017 года «на полях» саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме.

В третий раз Путин и Трамп встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Саммит стал первой полноформатной встречей президентов России и США.