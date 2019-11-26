В МАК назвали причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

В Международном авиационном комитете (МАК) озвучили окончательную причину крушения пассажирского самолёта Boeing 737-800 компании Flydubai, разбившегося 19 марта 2016 года при посадке в Ростове-на-Дону.

Согласно отчёту МАК, авиакатастрофа, жертвами которой стали 62 человека, произошла из-за ошибок лётчиков. При этом отмечается, что, командир воздушного судна за несколько минут до случившегося впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, крушению самолёта способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость лётчиков, передаёт РИА Новости.

В отчёте МАК также говорится, что авиакатастрофа произошла при выполнении самолёта на повторный уход.