В МИД РФ подтвердили информацию о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что МИД РФ подтверждает информацию о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе. По словам министра иностранных дел РФ, на сирийской территории действительно возможны новые провокации, которые готовят террористы совместно с членами организации «Белые каски», передаёт РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сделали заявление, что военное ведомство РФ обладает информацией о том, что «Белые каски» при поддержки террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* планируют в самое ближайшее время организовать провокацию в САР, которая будет заключаться в инсценировки авиаударов и применение химического оружия в зоне деэскалации.

При этом всю ответственность за это будет возложена на сирийские правительственные войска.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») — террористическая организация, которая решением российского суда признана террористической. Её деятельность на территории нашей страны запрещена.