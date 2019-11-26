В России могут ввести официальную маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) в ближайшее время внесёт в нижнюю палату парламента РФ законопроект об обязательной регистрации домашних животных. По словам председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в ведомстве пообещали внести в палату новую версию нового законопроекта ещё до конца 2019 года, пишет газета «Известия».

В свою очередь в Минсельхозе пояснили, что документ, который подразумевает появление в РФ официального учёта и идентификации домашних животных, направлен уже направлен в специальную комиссию Кабмина, после чего будет внесён на рассмотрение депутатов

Уже известно, в перечень животных, которые обязательные к регистрации, войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, олени, лошади, верблюды, мулы, ослы, мулы, лошаки и пчёлы.