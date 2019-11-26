В США назвали причины для признания Крыма российским

США должны перестать слепо поддерживать Украину, наладить отношения с Москвой и признать Крым российской территорией, считает американский военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн. Для последнего шага существует ряд причин, считает эксперт.

В частности Вашингтону необходимо смириться с нахождением полуострова в составе России, поскольку переход «из одной страны в другую прошел для Крыма без кровопролития, а также за этот шаг проголосовало большинство жителей полуострова», рассказал Голдстайн. Он подчеркнул, что если брать ситуацию с мировыми конфликтами из-за территорий от Мьянмы до Ливии и Мексики, в ходе который проливается много крови, то случай с присоединением Крыма выгодно отличается.

Профессор напомнил и исторический момент, когда Никита Хрущев в 1954 году попросту «подарил российский Крым братьям-украинцам», а также попросил не забывать о «крови русских солдат» пролитой за полуостров в нескольких войнах.

«Россияне фактически заплатили за Крым реками крови - как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны, в ходе которой планета была спасена от нацизма», - добавил Голдстайн.

Эксперт напомнил и об огромной российской базе, которая существует на полуострове со времен СССР, что говорит о ключевой заинтересованности РФ в полуострове.

Голдстайн уверен, что мировая экономика устала от санкций, которые введены из-за Крыма, поэтому требования Киева вернуть Крым остаются лишь «фантазиями украинских руководителей».