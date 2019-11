Вычисления перемещаются на периферию

Число коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в России стремительно растёт: согласно недавно опубликованным исследованиям аналитической компании iKS-Сonsulting, если в 2018 г. в России насчитывалось 39,27 тыс. так называемых стойко-мест в коммерческих ЦОДах, то по итогам 2019 г. этот показатель увеличится до 43,5 тыс. и покажет рост 10,7%.

Еще более внушительным выглядит прирост в денежном выражении: согласно прогнозу, в 2019 г. общий объем рынка коммерческих ЦОДов в России вырастит на 27% до 36,2 млрд. руб. И это при том, что в прошлом году обороты рынка также показывали существенный прирост: в 2018 г. он вырос на 29,7% до 28,5 млрд. руб. Аналитики iKS-Consulting убеждены, что в ближайшие годы прирост коммерческих дата-центров в России ускорится и в ближайшие пять лет к 2023 г. их число удвоится до более 77 тыс. стойко мест.

Что же касается ключевых игроков российского рынка коммерческих ЦОДов, то по данным iKS-Consulting, в текущем году лидерство здесь сохранит группа компаний «Ростелеком-ЦОД», на которую в 2019 г. придется 15,4% всего рынка или 6686 стойко-мест. Второе место занимает компания DataLine с показателем 4811 стойко-мест. Далее идет сеть дата-центров IXcellerate с 3815 стойко-мест, причем 1980 из них компания запустила в текущем году. Также в пятёрку ведущих игроков входят такие предприятия как DataPro (3000 стойко-мест) и Selectel (1904).

Дата-центр ближе к заказчику

Одновременно участники рынка услуг по обработке и хранению информации констатируют, что централизация вычислительных мощностей в больших ЦОДах утрачивает свою эффективность, что связано, например, с возможными задержками при передаче данных, ограничения на передачу персональных данных и ограничения, связанные с пропускной способностью и надежностью каналов связи. Для устранения данных факторов, централизованная архитектура трансформируется в гибридную среду, где часть обработки информации, а конкретно первичная обработка данных, переносится максимально близко к источнику их генерации. Подобные ИТ-архитектуры получили название Edge Computing или периферийные вычисления.

Об этом говорилось на международной пресс-конференцию «Life at the Edge», которая недавно провела в Сингапуре компания Schneider Electric. Участники мероприятия констатировали бурный рост спроса на хранение и обработку цифровой информации в условиях стремительно увеличивающихся объемов данных. Одновременно сегодня мировой рынок решений для хранения и обработки данных переживает очередную технологическую революцию, связанную с появлением периферийных вычислений. Суть этих технологий заключается в том, что первичная обработка данных переносится максимально близко к источнику их возникновения. В этом случае создаются компактные вычислительные узлы, которые минимизируют трафик в сети и снижают задержки при передаче данных. В своих выступлениях докладчики отмечали, что главная задача периферийных вычислений — повысить эффективность внедрения цифровых проектов, и для этого требуется надежная инфраструктура как в ЦОДе, так и на периферии. Если для крупных центров обработки данных построение надежной инфраструктуры - это уже сложившаяся практика, и существуют стандарты и метрики для оценки надежности, то для создания надежной инфраструктуры периферийных узлов эта практика только нарабатывается. При разработке инфраструктуры периферийных узлов компании обращаются к тем же показателям и критериями, что и для основного ЦОДа, с поправкой на размеры и количество узлов. Иными словами, периферийные или Edge-узлы представляют собой микро-ЦОДы. «Гибридная вычислительная среда и надежная периферийная инфраструктура сокращают задержки и повышают доступность данных, что позволяет реализовать все преимущества цифровой трансформации», - отметил на пресс-конференции Дейв Джонсон, исполнительный вице-президент Schneider Electric.

Также выступающие на конференции подчеркнули, что для полноценной реализации потенциала периферийных вычислений необходимо решить общие проблемы, характерные для многих отраслей, такие как низкая отказоустойчивость, неэффективный удаленный мониторинг и управление, недостаточная стандартизация и интеграция, а также ограниченный штат ИТ-сотрудников на многих объектах.

На мероприятии было представлено электронное руководство «Как извлечь выгоду из периферийных вычислений», которое было разработано совместно с независимой исследовательской компанией Canalys, и в создании которого приняли участие более 350 профессионалов ИТ-сферы. Они поделились соображениями о возможностях и проблемах периферийных вычислений, о новых каналах поступления доходов и о поддержке заказчиков в реализации стратегии по периферийным вычислениям. Их рекомендации включают в себя практические советы по получению доступа к инструментам для проектирования, развертывания и контроля периферии, определению и внедрению физической инфраструктуры, необходимой для реализации подобных проектов.

На конференции помимо этого были представлены новые технологические решения для внедрения периферийных вычислений. В частности, серверные шкафы, которые обеспечивают монтаж высокопроизводительных серверов на периферии в компактном корпусе. Речь идет об EcoStruxure Micro Data Center C-Series 6U - монтажном конструктиве с возможностью как настенного, так и напольного размещения. Конструкторские решения, примененные в шкафу, позволяют сэкономить до 60% занимаемой площади при его установке. С помощью такого решения еще более удобно разворачивать периферийные узлы в удаленных объектах в условиях ограничений по размещению, характерных, например, для небольших предприятий розничной торговли.

Сервер в магазине

Для иллюстрации возможностей решений для периферийных вычислений компания Schneider Electric представила недавно реализованный проект внедрения своих технологий на известном индийском ювелирном предприятии Titan Company (бренд Tanishq from Titan).

Имеющаяся инфраструктура сети этой компании устарела и не соответствовала новым требованиям по удаленному управлению, обеспечению физической безопасности и отказоустойчивости. Новую ИТ-систему компании решили развернуть прямо в магазинах. В частности, при участии компании Future Businesstech здесь была установлена система облачного управления EcoStruxure IT Expert, облачная платформа мониторинга и аналитики IT Adviser для круглосуточного удаленного мониторинга и устранения неисправностей, средства физической защиты APC Netbotz, источники бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart UPS 10 кВА. Все эти сервисы и оборудование интегрированы в компактный корпус-шкаф микро-ЦОДа EcoStruxure Micro Data Center.

Установленное оборудование позволило заказчику подключить камеры безопасности, работающие в режиме реального времени, развернуть платформы для анализа видео, установить современные визуальные средства оформления витрин. Еще важный момент – новое решение позволило решить проблему с энергопотреблением, что является важным для Titan Company, так как более 80-85% электроэнергии ее фабрик по производству ювелирных украшений поступает из возобновляемых источников. В результате, по словам представителей индийской компании, новое внедренное решение упрощает управление и операции, и объединяет ИТ-инфраструктуры отдельных торговых точек в рамках единого компактного решения для периферийных вычислений.