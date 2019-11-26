Зеленский высказался за долгосрочный газовый контракт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что считает необходимым подписать долгосрочный договор о транзите российского газа в Европу через Украину.

«Мы обсуждали вопрос (в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным - Эксперт), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы», - сказал Зеленский.

Ранее «Газпром» предложил продлить на года действующий контракт на транзит газа, но Киев отказался. 1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.