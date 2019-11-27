Audi уволит 9,5 тысяч работников в Германии

У автопрома намечаются большие проблемы. Очередным подтверждением является намечаемое увольнение 9,5 тыс. работников немецкой автомобильной компании Audi, сообщает Automotive New. В течение следующих пять лет для оптимизации расходов Audi планирует уволить каждого седьмого сотрудника. Всего в автокомпании в Германии работает 61 тыс. человек.

Официальное объяснение столь массового сокращения численности персонала – постепенный переход на выпуск электромобилей. Однако реальная причина в другом – глобальный автопром на пороге серьезного кризиса. Эпицентрами проблем мировой автомобильной промышленности являются Китай, Индия, Германия и Япония. В США кризис уже затронул ряд автохабов.

Продажи автомобилей Audi неуклонно падают в последнее время. Вместе с ними в первые девять месяцев текущего года резко сократились выручка и операционная прибыль. Так что предстоящая реструктуризация является подготовкой известного немецкого автопроизводителя к надвигающейся экономической буре.

Массовые увольнения позволят Audi сэкономить как минимум 6,6 млрд долларов. Сэкономленные деньги предполагается направить на финансирование электромобильного сегмента и создание нескольких тысяч «зеленых» рабочих мест.

«Компания должна стать более «поджарой» и готовой к будущим переменам,- говорится в заявлении Audi.- Это означает, что ряд специальностей станут невостребованными и что вместо них появятся новые профессии».

В заявлении также подчеркивается, что компания разрабатывает привлекательную программу раннего ухода на пенсию.

На заводах Audi, разбросанных по всему свету, работает порядка 90 тысяч человек. Две трети из них трудятся в самой Германии.

Надвигающийся кризис автопрома будет носить глобальный характер. Серьезные неприятности не только у немецкой автомобильной промышленности в целом и у Audi в частности. На падение продаж жалуется и множество других автопроизводителей. Снижение продаж автомобилей, по прогнозам специалистов и аналитиков, продлится и в 2020 году.

Предыдущий финансовый кризис в 2008 году Audi пережил относительно спокойно благодаря сокращениям рабочей силы. Десять лет назад руководство компании проявило дальновидность и сделало это задолго до прихода кризиса. Сейчас администрация тоже начинает увольнения накануне кризиса в надежде встретить его подготовленными.

«Во время потрясений,- подчеркнул глава Audi Брэм Шот,- мы делаем Audi более гибкой и стойкой, более эффективной. Это (увольнения) поможет увеличить производительность и существенно поднять конкурентоспособность наших немецких заводов».