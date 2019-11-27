«Деньги не главное»: в Киеве поделились планами по работе с МВФ

Для Украины не является главным получение транша от Международного валютного фонда, скорее в приоритете - продолжение сотрудничества, заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью украинскому телеканалу UATV.

Он напомнил, что с 14 по 23 ноября в Киеве работала миссия МВФ. В ходе общения был достигнут значительный прогресс по ближайшему сотрудничеству в плане новых кредитов для Украины.

Как заявила ранее глава украниского Минфина Оксана Маркарова, в ходе дискуссий с представителями МВФ удалось согласовать «очень многие параметры будущей программы кредитования».

Представитель Нацбанка Украины подтвердил, что новые траншы увеличат «наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего». Главное сотрудничество, поскольку сотрудничество с МВФ является определенным «знаком качества для страны», резюмировал Чурий.