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Диетологи назвали пять самых полезных продуктов для сердца и мозга

Москва, 27.11.2019
  • Диетологи назвали пять самых полезных продуктов для сердца и мозга

Из открытых источников

Специалисты Гарвардской медицинской школы составили список из пяти самых полезных продуктов питания для сердца и мозга, пишет журнал Focus. Лидером в этом списке являются шпинат и зеленые овощи, поскольку богаты витамином К, лютеином, фолиевой кислотой и бета-каротином, которые являются необходимыми для сердца и мозга.

Медики сообщают, что данные вещества помогают оставаться в форме даже в пожилом возрасте. На втором месте богатые омега-3 жирными кислотами и полезными ненасыщенными жирными кислотами рыба и авокадо. Употребление этих продуктов питает сердечную мышцу и помогает снизить уровень бета-амилоида, который может вызвать вредные отложения на стенках сосудов.

На третьем месте рейтинга самых полезных продуктов для сердца находятся ягоды благодаря флавоноидам, содержащимся в составе этих плодов. Вещество помогает укреплять память. Так исследования Гарвардской медицинской школы показали, что у любителей клубники и черники, которые употребляют эти плоды несколько раз в неделю, было меньше проблем с памятью.

Также в списке находится кофе. Этот напиток помогает концентрировать внимание и тренировать кратковременную память благодаря содержащемуся в нем кофеину. Для достижения этих результатов и, чтобы не навредить сердцу, достаточно одной чашки в день. Грецкие орехи, являющиеся отличным источником белка, а также богатые полезными жирами, также попали в данный рейтинг. Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие грецкие орехи, более креативные. Медики подчеркивают, что альфа-линоленовая кислота, содержащаяся в плодах, защищает сердечную мышцу, а омега-3 жирная кислота снижает высокое кровяное давление и защищает артерии мозга.

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