Эксперт: США планируют полный захват нефти в Сирии

США в Сирии интересует только нефть и «развал этой страны в принципе», а борьбой с террористическими группировками они только прикрываются, считает глава Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Соединенные Штаты ведут незаконную деятельность, воруя нефть у народа САР», — отметил руководитель. Высказывание приводит портал Nation-news. Эксперт заявил, что даже американский президент Дональд Трамп не скрывает, что главной целью Вашингтона является полный захват нефти в Сирии. Также США всеми силами пытаются ослабить экономику САР, для чего мешают стране использовать ее же ресурсы, отметил Шаповалов. Он уверен, что основная деятельность Вашингтона в Сирии направлена на «собственное обогащение» за счет ресурсов этой арабской республики.

Также в ближайшее время стоит ожидать от Белого дома наращивания присутствия в регионе в плане развития незаконного бизнеса. Эксперт напомнил о недавних бомбардировках нефтеперерабатывающих объектов в провинции Алеппо предположительно авиацией, принадлежащей коалиции во главе с США.

В ближайшем будущем можно ожидать активизацию добычи нефти со стороны США на неподконтрольных им нефтяных территориях. Вашингтон сейчас ведет крупную операцию по полному лишению Сирии нефтяных ресурсов, заключил эксперт.