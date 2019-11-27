Глава «Газпрома» рассказал, что мешает подписать новый контракт с Украиной

На пути подписания нового договора с Украиной по транзиту газа стоит ряд трудностей, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель «Газпрома» в частности сообщил, что для подписания соглашения по транзиту газа с украинской стороны требуется «создание независимого газотранспортного сертифицированного оператора». Также Киев обязан подать заявку «на бронирование транзитных мощностей».

«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок должна быть проведена в заранее определенные сроки», - цитирует сайт Кремля высказывание Миллера.

Ранее компания «Газпром» направила «Нафтогазу» проект договора по транзиту газа сроком на один год. Киеву предлагается заключить новый договор или продлить уже имеющийся. Миллер отмечает, что технические вопросы должны быть решены, и как можно скорее.

Напомним, 1 января будущего года истекает срок договора по транзиту российского газа, который поставляется в Европу через Украину. На прошедших в октябре трехсторонних консультациях прозвучало общее мнение, что спор необходимо решать путем принятия пакетного решения транзитного вопроса, одновременно вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Уточняется, что дальше устных договоренностей в этом направлении дело не пошло. Дата следующей трехсторонней встречи пока не назначена.