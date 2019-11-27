Корабельная артиллерия США превзошла в три раза пушки ВМФ России по дальности

США довели дальность стрельбы своего нового снаряда Excalibur N5 до 50 км, сообщает «Военное обозрение».

Уточняется, что залпы производились из корабельной артиллерийской установки MK45 Mod. 4, которая в своем базовом виде способна производить пуски снарядов на дальность не более 15-16 км при неточном попадании в мишени. Данная погрешность приводит к большому перерасходу снарядов, сообщает СМИ.

Разработкой нового снаряда занималась компания Raytheon. Сообщается, что калибр нового боеприпаса составляет 127 мм. Навигация будет осуществляться по GPS-каналу, что даст возможность увеличить точность и дальность стрельбы до 48,1 км. Тестирование показало, что характеристики снаряда соответствуют удовлетворительному результату.

Представители Raytheon уже заявили, что установка Mk45 Mod 4 в три раза превзошла по дальности новейшую мировую артиллерийскую установку АК-176МА, находящуюся в распоряжении российских военных.

Российская установка была создана на базе АК-176 производства 1979 года. Дальность новой модифицированной системы достигает 15 километров.