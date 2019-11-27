Курс доллара: назван равновесный курс рубля

Накануне рубль продолжил умеренно падать к доллару и евро несмотря на подорожавшую к вечеру нефть. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,05 руб., что на 11 коп выше уровня закрытия торгов понедельника. Евро торговался по 70,56 руб., подорожав за сутки на 13 коп.

По мнению экспертов, вчера давление на национальную валюту оказывали такие факторы, как прохождение в России пика месячного налогового периода, снижение торговой активности на рынках из-за предстоящего празднования Дня благодарения, а также ожидание новостей относительно американо-китайских переговоров о торговом соглашении.

По мнению Романа Наумова из BCS Global Markets, при нынешней конъюнктуре рубль сейчас достаточно устойчив. Поэтому экспортёры с большим нежеланием продают валютную выручку, собирая при этом ликвидность для платежей на свопах и ожидая большей волатильности к концу года.

В свою очередь аналитики Промсвязьбанка считают, что в настоящее время волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов.

«Поэтому согласно нашей модели, равновесный курс в валютной паре доллар-рубль расположен выше отметки в 65 руб. за доллар, однако никаких сильных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается», – подчеркнули они.

Юрий Кравченко из ИК «Велес капитал» напомнил, что лишившись поддержки экспортеров, рубль вчера ощутил давление с развивающихся рынков, где в начале этой недели наблюдает неприятие рисковых активов, к которым относиться и рубль.

При этом эксперты продолжают считать главным фактором для курса рубля ситуацию с торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином, определённость с которыми никак не наступит. В частности, Антон Покатович из «БКС премьер» убеждён, что если США и КНР продолжат тянуть с конкретикой по первой фазе переговоров, то нервозность, которая уже наблюдается на рынках, будет только лишь усиливаться.

По прогнозам экспертов Росбанка, в ближайшее время курс доллара будет тяготеть к коридору 63,70-64,00 руб., а курс евро – к диапазону 70,40-70,80 руб. Между тем аналитики Alor Brokerage предполагают, что если в до конца недели доллар укрепится до уровня выше 64,10 руб., то это откроет возможность для дальнейшего роста его курса до отметки в 65,50 руб.

Также с пессимизмом смотрит на дальнейшие перспективы рубля и Андрей Люшин из Локо-банка. Он предполагает, что в ближайшие недели возможен рост курса доллара до 65,00 руб. и даже выше.