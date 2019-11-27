Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Национальный банк Украины обвинил олигарха Игоря Коломойского в ряде провокаций с целью дискредитации ЦБ. «Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ «титушек». Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл США, выведенных из «ПриватБанка» до национализации. В то же время государство – президент, правительство, Национальный банк – едины в позиции, что средства должны быть возвращены», - говорится в заявлении НБУ.

Олигарх Игорь Коломойский выступил информационным и финансовым спонсором президентской кампании Владимира Зеленского. Кломойский неоднократно заявлял о намерении вернуть себе контроль над «ПриватБанком», после национализации которого государство вынуждено было докапитализировать его на сумму в 5,5 млрд долларов США.