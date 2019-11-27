Нефть падает в цене на новостях из США

Мировые цены на нефть утром 27 ноября показывают отрицательную динамику на новостях о росте запасов сырья в США, сообщает Прайм.

Данные приводит Американский институт нефти за прошлую неделю, завершившуюся 25 ноября.

Так по состоянию на 7.45 по московскому времени фьючерсы на февраль на нефть марки Brent потеряли 0,19%, до $63,09 за баррель. Нефть WTI потеряла 0,22%, до $58,28 за баррель.

Участники рынка отреагировали на доклад API, в котором сообщается, что запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на прошлой недели на 3,6 миллиона баррелей. При этом инвесторы ожидали небольшого снижения показателя. Сегодня 27 ноября рынок ожидает доклада министерства энергетики США. Аналитики ожидают сокращения показателя на 418 тысяч баррелей.

Как заявил рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес, неожиданный рост запасов в США разочаровал нефтяных «быков», что способствовало закрытию позиций некоторыми инвесторами.