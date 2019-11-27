Партия Порошенко выступила против прямых закупок российского газа

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» опубликовала заявление о том, что возобновление прямых закупок газа из России станет угрозой национальной безопасности Украины и несет в себе элементы государственной измены. «Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины» - говорится в заявлении партии.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возобновления прямых поставок природного газа из России на Украину. Формально Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года. На практике Украина отбирает транзитный российский газ который оформляется как реэкспорт из Европы, что делает его на 20% дороже.