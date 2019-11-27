Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез

Оставим ненужные споры

Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром энергетики Александром Новаком и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля. В рамках встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о трудностях, которые не позволяют его компании подписать с Украиной новый контракт на транзит газа.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении пока нет. «Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», – отметил, начиная встречу, Владимир Путин.

«На Украине, — заявил Алексей Миллер, — должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки». Он добавил, что это технические проблемы, но они важны и должны быть решены как можно скорее. Также глава «Газпрома» сообщил, что уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продление действующего, а также — по заключению контракта на поставку газа самой Украине.

Ситуация в газовых переговорах по-прежнему сложная, но сейчас оптимизма в ней все равно больше, чем месяц назад, комментирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Диалог двух президентов – уже прорыв. Однако пока Украина выставляет не самые привлекательные условия: соседняя страна требует вернуть выигранные в Стокгольмском арбитраже по иску «Нафтогаза» 2,5 млрд долларов – тогда и контракт продлят на год (небольшой срок пролонгации предпочтителен для «Газпрома»), и тон будет помягче. Есть также вариант превратить этот долг в газ, который бы Украина с радостью потребила.

Однако «Газпром» сейчас в процессе оспаривания решения Стокгольмского арбитража, поэтому такой вариант невозможен, уверен аналитик. Что же тогда остается? Стороны говорят о том, что их устраивает ситуация, когда новое соглашение о транзите заключается уже на нормах Евросоюза, но тогда на Украине должен быть наспех создан новый независимый оператор, и он должен пройти соответствующее лицензирование по европейским правилам. «Как мы понимаем – пока такого органа не создано, и действующая газотранспортная инфраструктура не модернизирована должным образом, поэтому до Нового года этого не произойдет. А значит, если стороны не придут к обоюдному решению, наиболее вероятным остается прогноз, что новый контракт заключить не смогут», — считает Дмитрий Жарский.

Если все же договора не будет, то с Нового года может в целом произойти что угодно, говорит Дмитрий Жарский. Каждый участник этой ситуации будет трактовать ситуацию в свою пользу. Если договор не перезаключат, то транзитный газ в трубе от «Газпрома» в Европу с украинской стороны могут объявить вне закона и закачивать в собственные хранилища. Это уже прямая угроза энергобезопасности Евросоюза, который, разумеется, будет в оставшийся последний месяц прилагать все усилия, чтобы этого не допустить.

Второе предложение

18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» официальные предложения о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа, напоминает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Согласно этим предложениям, для продления действующего договора «Газпром» считает необходимым: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмену решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома». Минэнергетики Украины назвало указанные предложения неприемлемыми, несмотря на предложенную ПАО «Газпром» скидку на газ в 25%, которую тот готов предоставить, поскольку «нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».

26 ноября, после консультаций президентов двух стран, «Газпром» вновь направляет «Нафтогазу Украины» официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продление действующего контракта на транзит. В него также – в отличие от пакета документов, направленных 18 ноября – включено предложение по заключению нового контракта на поставку газа в Украину.

Об отличиях новых предложений по контрактам на транзит от направленных 18 ноября официальных данных нет, указывает Александр Осин. Как нет, впрочем, и четких указаний на то, что это именно те же самые предложения. Тем не менее, направлять весь пакет снова, не меняя условий, бессмысленно. Поэтому, предположительно, новые контракты содержат какие-то уступки «Нафтогазу» со стороны РФ и «Газпрома». В случае, если это так, усиление позиций ПАО «Газпром» на европейском рынке будет развиваться более плавно. Однако в любом случае для этого усиления ключевыми факторами являются не текущие решения политиков, а формирующая их макроэкономическая ситуация.

Исходя из данных «Газпрома», представленных на конференции «Россия, вперед!» в ближайшее десятилетие, потребности ЕС в импорте природного газа вырастут приблизительно на 80 млрд куб м в рамках центрального сценария. При этом, по оценкам Александра Осина, повышающее давление на цены энергоносителей продолжат оказывать последствия сверхмягкой монетарной политики ведущих ЦБ в 2008 – 2016 годах. Это факторы формирования «рынка продавца», что представляется позитивным для развития бизнеса «Газпрома».