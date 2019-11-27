Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на выходные

Аномальный с точки зрения погодной обстановки ноябрь завершится в России очередными погодными сюрпризами. Согласно данным синоптиков, которые вновь удивили своим прогнозом, в предстоящие выходные на большей части Русской равнины температурный фон будет выше климатической нормы. При этом в некоторых регионах страны ожидаются осадки, как в виде снега, так и в виде дождя, а также гололёды, климатические качели, перепады атмосферного давления и другие природные катаклизмы.

Погода в Сибири до конца недели. Прогноз Гидрометцентра

Почти вся территория Сибири сейчас находится в зоне антициклона, а это означает, что относительно комфортная, умеренно-морозная погода для этого региона задержится здесь, ещё как минимум до конца этой недели.

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней в Новосибирской области в утренние часы при прояснениях будут возникать туманы, дымки и изморозь. При этом атмосферные фронты сделают попытку пробиться на восток, что вызовет отдельные небольшие осадки в виде снега. При этом дневной температурный фон будет держаться в диапазоне от 10 до 13 градусов ниже нуля.

Сильное похолодание ожидается в ночь на четверг – метеорологи обещают новосибирцам минус 17-19. Днём в четверг, 28 ноября термометры покажут минус 12-13. Но благодаря почти полному безветрию кого-то ужасного дискомфорта жители области испытывать не будут.

Однако, в пятницу, 29 ноября, погодная ситуация может измениться радикально. По прогнозу Гидрометцентра, который очень удивит, снегопад усилится, а порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду, возможны метели. Но температурный фон останется в классе «умеренно-морозной погоды» – в ночные часы ожидается минус 10-15, в светлое время суток – минус 8-10.

Днём в субботу, 30 ноября за счёт выпадения снега и большой облачности станет теплее – погодные градусники покажут от 7 до 9 ниже нуля. Но уже в воскресенье вновь резко похолодает. Так, по прогнозу Гидрометцентра, ночью в области ожидается до минус 20, утром 1 декабря – до минус 18, днём – минус 12-14, вечером – минус 15-17.

Погода в Приволжье на выходные

Удивили своим прогнозом синоптики и жителей Приволжья, где согласно данным метеорологов, в предстоящие выходные существенно потеплеет. Так, в Башкирии, где сегодня столбики термометров опускались местами до минус 13-20, уже в ближайшие дни ветер изменит направление с западного на южный, а температурный фон чувствительно повысится.

В частности, в четверг, 28 ноября на всей территории республики осадков не ожидается, а днём температура воздуха составит минус 5-7. В пятницу, 29 ноября, так же обойдётся без осадков и станет ещё теплее – минус 4-6.

В субботу, 30 ноября и в воскресенье, 1 декабря атмосферное давление рухнет (с 763 до 746 мм рт. ст.), выпадет снег, а воздух прогреется местами до нуля градусов.

Похожая погодная обстановка будет наблюдаться в Пермском крае и Оренбургской области. Здесь также пока холодно (минус 8-15) и без осадков. Но уже в пятницу вечером дневная температура воздуха составит минус 1-3. В выходные в Прикамье выпадет снег, а в светлое время суток столбики термометров поднимутся до нуля градусов. В Оренбуржье в предстоящий уикенд, по прогнозу синоптиков, ожидается около нуля градусов и осадки в виде дождя. При этом будет очень пасмурно, но почти безветренно.

Погода в СПб на выходные

В начале этой недели воздух в Северной столице остывал до минус 5 градусов. Однако уже сегодня заморозки сменились нулевой температурой. В четверг, в городе на Неве, по прогнозу метеорологов, будет плюс 1, в пятницу – плюс 3.

К выходным погода испортится. Несмотря на плюсовую температуру, которая прогнозируется днём в субботу, усилится ветер, пойдёт мокрый снег с дождём – в ночь с пятницы на субботу в СПб выпадет около 5 мм осадков. Вечером 30 ноября столбики термометров вновь поползут вниз, из-за чего на дорогах будет очень скользко. В воскресенье, 1 декабря ожидается до минус 5 градусов, возможны осадки.

Погода в Москве на предстоящие выходные. Точный прогноз синоптиков

Удивили своим прогнозом на выходные синоптики и жителей Москвы, где в предстоящий уикенд характер погоды изменится кардинально. При этом, как поясняют метеорологи, на климатическую ситуацию в столичном регионе будет оказывать влияние глубокий циклон, который уже начал своё активное перемещение по северо-западу европейской части страны. Поэтому не исключено, что в эту субботу в регионе пойдёт снег, а в ночь на воскресенье – дождь, который потом вновь перейдёт в снег.

Всего на выходных в Москве может выпасть до 12 мм осадков, что составит примерно 50% от того, что выпало за весь ноябрь. Также синоптики прогнозируют, что в течение суток в субботу в Москве температура будет держаться на уровне около нуля градусов.

В ночь на воскресенье подморозит до минус 1-2 днем. Ветер сменится на северо-западный и будет довольно сильным, его порывы местами будут достигать 15-17 метров в секунду. Кроме того, вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря на дорогах ожидается сильная гололедица, которая затронет все районы Москвы и Подмосковья.

Ещё одной очень неприятной климатической аномалией станет резкое снижение атмосферного давления. Так, в пятницу 29 ноября на территории московского региона оно рухнет к 732-730 мм рт. ст., что сразу на 15-17 единиц ниже нормы.

О том, как обезопасить себя при резких перепадах атмосферного давления читайте в материале «Эксперт Онлайн».