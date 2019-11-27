Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на выходные

Москва, 27.11.2019
  • Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на выходные

Александра Краснова/ТАСС

Аномальный с точки зрения погодной обстановки ноябрь завершится в России очередными погодными сюрпризами. Согласно данным синоптиков, которые вновь удивили своим прогнозом, в предстоящие выходные на большей части Русской равнины температурный фон будет выше климатической нормы. При этом в некоторых регионах страны ожидаются осадки, как в виде снега, так и в виде дождя, а также гололёды, климатические качели, перепады атмосферного давления и другие природные катаклизмы.

Погода в Сибири до конца недели. Прогноз Гидрометцентра

Почти вся территория Сибири сейчас находится в зоне антициклона, а это означает, что относительно комфортная, умеренно-морозная погода для этого региона задержится здесь, ещё как минимум до конца этой недели.

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней в Новосибирской области в утренние часы при прояснениях будут возникать туманы, дымки и изморозь. При этом атмосферные фронты сделают попытку пробиться на восток, что вызовет отдельные небольшие осадки в виде снега. При этом дневной температурный фон будет держаться в диапазоне от 10 до 13 градусов ниже нуля.

Сильное похолодание ожидается в ночь на четверг – метеорологи обещают новосибирцам минус 17-19. Днём в четверг, 28 ноября термометры покажут минус 12-13. Но благодаря почти полному безветрию кого-то ужасного дискомфорта жители области испытывать не будут.

Однако, в пятницу, 29 ноября, погодная ситуация может измениться радикально. По прогнозу Гидрометцентра, который очень удивит, снегопад усилится, а порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду, возможны метели. Но температурный фон останется в классе «умеренно-морозной погоды» – в ночные часы ожидается минус 10-15, в светлое время суток – минус 8-10.

Днём в субботу, 30 ноября за счёт выпадения снега и большой облачности станет теплее – погодные градусники покажут от 7 до 9 ниже нуля. Но уже в воскресенье вновь резко похолодает. Так, по прогнозу Гидрометцентра, ночью в области ожидается до минус 20, утром 1 декабря – до минус 18, днём – минус 12-14, вечером – минус 15-17.

Погода в Приволжье на выходные

Удивили своим прогнозом синоптики и жителей Приволжья, где согласно данным метеорологов, в предстоящие выходные существенно потеплеет. Так, в Башкирии, где сегодня столбики термометров опускались местами до минус 13-20, уже в ближайшие дни ветер изменит направление с западного на южный, а температурный фон чувствительно повысится. 

В частности, в четверг, 28 ноября на всей территории республики осадков не ожидается, а днём температура воздуха составит минус 5-7. В пятницу, 29 ноября, так же обойдётся без осадков и станет ещё теплее – минус 4-6.

В субботу, 30 ноября и в воскресенье, 1 декабря атмосферное давление рухнет (с 763 до 746 мм рт. ст.), выпадет снег, а воздух прогреется местами до нуля градусов.  

Похожая погодная обстановка будет наблюдаться в Пермском крае и Оренбургской области. Здесь также пока холодно (минус 8-15) и без осадков. Но уже в пятницу вечером дневная температура воздуха составит минус 1-3. В выходные в Прикамье выпадет снег, а в светлое время суток столбики термометров поднимутся до нуля градусов. В Оренбуржье в предстоящий уикенд, по прогнозу синоптиков, ожидается около нуля градусов и осадки в виде дождя. При этом будет очень пасмурно, но почти безветренно.

Погода в СПб на выходные

В начале этой недели воздух в Северной столице остывал до минус 5 градусов. Однако уже сегодня заморозки сменились нулевой температурой. В четверг, в городе на Неве, по прогнозу метеорологов, будет плюс 1, в пятницу – плюс 3.

К выходным погода испортится. Несмотря на плюсовую температуру, которая прогнозируется днём в субботу, усилится ветер, пойдёт мокрый снег с дождём – в ночь с пятницы на субботу в СПб выпадет около 5 мм осадков. Вечером 30 ноября столбики термометров вновь поползут вниз, из-за чего на дорогах будет очень скользко. В воскресенье, 1 декабря ожидается до минус 5 градусов, возможны осадки.

Погода в Москве на предстоящие выходные. Точный прогноз синоптиков

Удивили своим прогнозом на выходные синоптики и жителей Москвы, где в предстоящий уикенд характер погоды изменится кардинально. При этом, как поясняют метеорологи, на климатическую ситуацию в столичном регионе будет оказывать влияние глубокий циклон, который уже начал своё активное перемещение по северо-западу европейской части страны. Поэтому не исключено, что в эту субботу в регионе пойдёт снег, а в ночь на воскресенье – дождь, который потом вновь перейдёт в снег.

Всего на выходных в Москве может выпасть до 12 мм осадков, что составит примерно 50% от того, что выпало за весь ноябрь. Также синоптики прогнозируют, что в течение суток в субботу в Москве температура будет держаться на уровне около нуля градусов.

В ночь на воскресенье подморозит до минус 1-2 днем. Ветер сменится на северо-западный и будет довольно сильным, его порывы местами будут достигать 15-17 метров в секунду. Кроме того, вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря на дорогах ожидается сильная гололедица, которая затронет все районы Москвы и Подмосковья.

Ещё одной очень неприятной климатической аномалией станет резкое снижение атмосферного давления. Так, в пятницу 29 ноября на территории московского региона оно рухнет к 732-730 мм рт. ст., что сразу на 15-17 единиц ниже нормы.

О том, как обезопасить себя при резких перепадах атмосферного давления читайте в материале «Эксперт Онлайн».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»
      Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
    3. Рублю обещана стабильность
      Глава ВТБ уверен в стабильности рубля и считает его лучшей валютой для сбережений
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама