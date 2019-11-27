Иван Шкловец – заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) – напомнил, что вскоре россиян ждут две двухдневные рабочие недели.

Так, на последней неделе этого года нам предстоит работать только в понедельник, 30 декабря и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в 2020 году выпадет на четверг, 9 января, а рабочая неделя продлится до пятницы, 10 января.

Напомним, накануне председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних каникул в нашей стране. По его мнению, праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января. Остальные дни надо включить в оплачиваемый отпуск граждан, чтобы каждый мог использовать их по своему усмотрению.

От также считает, что законодательно необходимо закрепить 31 декабря в качестве выходного, так как полноценным рабочим днём его считать просто невозможно. При этом он пояснил, что каждый нерабочий день дополнительно бьёт по российской экономике. По этой причине выходные нужно регламентировать.