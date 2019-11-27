Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей в нормандском формате

Президент Литвы Гитанас Науседа перед встречей в нормандском формате посоветовал Украине не делать уступок, которые могут ей навредить, сообщает Европейская правда.

"Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Литвы выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.

Ранее помощники главы российского государства Юрий Ушаков – допустил возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, всё идёт к тому что такая встреча состоится

Встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.