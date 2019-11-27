Вход/Регистрация Подписка

Специальный показ к/ф «Сестренка» Александра Галибина

Москва, 27.11.2019
29 ноября в 19:00 в театре «Школа Современной Пьесы» бесплатно покажут самый популярный российский фильм о детях и для детей.
#Культура
  • Специальный показ к/ф «Сестренка» Александра Галибина

из архива пресс-службы

В прошлую субботу все корифеи театральной Москвы собирались на творческом вечере художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза - вспоминали волнующие моменты из совместной работы, съёмок, гастролей. Это был вечер для поклонников театральных баек и знатоков советского кино и театра.

А в эту субботу в зале «Зимний сад» будет бесплатный общественный показ к/ф «Сестренка» режиссера и артиста «Школы Современной Пьесы» Александра Галибина. «История этой картины началась, когда ее показали в «Артеке» и все 2000 юных зрителей проголосовали за эту картину, - говорит Александр Галибин, - Дальше началась ее уникальная судьба: на каждом фестивале, на котором она была, она вызывала абсолютно однозначную реакцию. Это дошло до того, что ее захотел посмотреть Мединский, который потом попросил продлить прокат. С детской картиной такое случилось впервые за много лет».

Картина вышла в год столетия башкирского писателя Мустая Карима. Сюжет основан на его повести «Радость нашего дома». Это второй фильм Александра Галибина о детях внутри войны. Началом истории был к/ф «Золотая рыбка». «Я много лет хотел снять картину, которая связана с детьми внутри этой ситуации военной, не там где стреляют, а там где как раз не стреляют, где происходят события, которые связаны с детьми как с личностями, которые совершают поступки, - » рассказал режиссёр. Оба фильма поднимают проблему эмоциональной атрофии, которую авторы связывают с количеством гаджетов и присутствием детей в интернете.

Справка:

Фильм «Сестренка» взял гран-при фестиваля «Лучезарный ангел», получил Золотого феникса на фестивале «Феникс», гран-при Евразийского фестиваля в Ялте и другие премии; вышел в прокат в октябре 2019 года.

Информация предоставлена пресс-службой театра - агентством ”Cometomedia”.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Рублю обещана стабильность
      Глава ВТБ уверен в стабильности рубля и считает его лучшей валютой для сбережений
    3. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама