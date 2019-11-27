Специальный показ к/ф «Сестренка» Александра Галибина

В прошлую субботу все корифеи театральной Москвы собирались на творческом вечере художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза - вспоминали волнующие моменты из совместной работы, съёмок, гастролей. Это был вечер для поклонников театральных баек и знатоков советского кино и театра.

А в эту субботу в зале «Зимний сад» будет бесплатный общественный показ к/ф «Сестренка» режиссера и артиста «Школы Современной Пьесы» Александра Галибина. «История этой картины началась, когда ее показали в «Артеке» и все 2000 юных зрителей проголосовали за эту картину, - говорит Александр Галибин, - Дальше началась ее уникальная судьба: на каждом фестивале, на котором она была, она вызывала абсолютно однозначную реакцию. Это дошло до того, что ее захотел посмотреть Мединский, который потом попросил продлить прокат. С детской картиной такое случилось впервые за много лет».

Картина вышла в год столетия башкирского писателя Мустая Карима. Сюжет основан на его повести «Радость нашего дома». Это второй фильм Александра Галибина о детях внутри войны. Началом истории был к/ф «Золотая рыбка». «Я много лет хотел снять картину, которая связана с детьми внутри этой ситуации военной, не там где стреляют, а там где как раз не стреляют, где происходят события, которые связаны с детьми как с личностями, которые совершают поступки, - » рассказал режиссёр. Оба фильма поднимают проблему эмоциональной атрофии, которую авторы связывают с количеством гаджетов и присутствием детей в интернете.

Справка:

Фильм «Сестренка» взял гран-при фестиваля «Лучезарный ангел», получил Золотого феникса на фестивале «Феникс», гран-при Евразийского фестиваля в Ялте и другие премии; вышел в прокат в октябре 2019 года.

Информация предоставлена пресс-службой театра - агентством ”Cometomedia”.