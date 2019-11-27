Строили, строили и не совсем достроили

Трасса М-11 вводилась в эксплуатацию отдельными участками, начиная с осени 2014 года. Изначально планировалось, что М-11 будет полностью запущена к Чемпионату Мира по футболу 2018, который проходил в России, но этого не случилось.

Сегодня с запуском 8-го участка магистрали — от Тосно до Санкт-Петербурга, по ней открылось сквозное движение. Мимо Твери автомобили движутся по бесплатной трассе М-10. Планируется, что платный скоростной обход Твери будет открыт не ранее 2021 года.

Магистраль М-11 – самый крупный проект в дорожном строительстве в постсоветские времена: платная магистраль построена в «чистом поле» как дублер дороги Москва — Санкт-Петербург М-10, ее протяженность – 669 км, стоимость – порядка 550 млрд рублей, из которых 148 млрд – частные инвестиции. Строительство дороги осуществлялось на базе государственно-частного партнерства – два головных участка построены на условиях концессии, еще на четыре были заключены долгосрочные инвестиционные соглашения (более подробно о платных дорогах в России см. «Эксперт» №45-46 «Нам такие дОроги дороги»).

Пуск М-11 позволяет сократить время проезда между двумя столицами до 5 – 6 часов. На всем протяжении трассы разрешенная скорость составляет 110 километров в час. Исключение – обход города Вышний Волочек. Здесь можно ехать со скоростью 130 километров в час. Впрочем, как говорят в ГК «Автодор», в следующем году с такой скоростью можно будет ехать и на остальных участках М-11. Однако разрешенная скорость не значит, что условия дороги позволяют ехать именно с такой скоростью.

На значительном своем протяжении дорога имеет только две полосы движения в одну сторону. 130 км в час и более (правила разрешают превышение на 20 км в час) не для всех водителей комфортны, что снижает среднюю скорость для тех, кто хотел бы двигаться максимально быстро.

Вопрос в том, позволит ли запуск трассы увеличить среднюю скорость движения на подъезде к Москве, которая сегодня в часы пик составляет порядка 10 километров час, и уменьшить пробки перед МКАД? Водители, из-за высокой стоимости проезда по участку М-11 с 15 по 58 километр, предпочитают съезжать с платной трассы на бесплатную дорогу М-10. Так в Химках могут сойтись потоки машин с двух трасс.

Минимальная стоимость проезда до Солнечногорска для легковых автомобилей в будние дни в дневное время составляет 450 рублей, максимальная, в пятницу во второй половине дня – 550 рублей. Для сравнения, проехать по следующему участку с 58 по 67 километр можно будет максимум 25 рублей. А минимальная стоимость проезда по всей трассе, как ранее заявляли чиновники, составит около 2 тыс. рублей при условии использования транспондера.

Вместе с тем, на совещании, которое состоялось после торжественного открытия, губернатор Андрей Воробьев назвал «Ленинградку» на участке от МКАД до Солнечногорска самой загруженной дорогой России, отметив, что после запуска платной М-11 «она начала разгружаться».

Как считает, мэр Москвы Сергей Собянин, для разгрузки МКАД и вылетных магистралей необходимо форсировать строительство ЦКАД, еще одного кольца вокруг Москвы, сроки ввода которого сдвигаются, что не улучшает дорожную обстановку в Москве и Московской области. Строительство ЦКАД должно снизить транзитный поток автотранспорта, пустив его в обход Москвы.