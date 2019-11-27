Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома», который пытался обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» из-за нарушения транзитного соглашения.

Как говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте суда, это решение означает, что суд округа Свеа отказал в требовании «Газпрома». Таким образом, решение Стокгольмского арбитража не может быть отменено.

Напомним, это разбирательство тянется уже почти 4 года. «Нафтогаз» требует от российской государственной корпорации компенсации за потери, которые компания понесла якобы из-за того, что фактический объём прокачки «голубого топлива» через территорию «самостийной» был ниже, чем это прописано в договоре.

В свою очередь «Газпром» настаивает на том, что никаких штрафных санкций за это не предусмотрено. Кроме того, отмечается, что это украинская сторона не выполнила свою часть контракта.

Между тем в «Нафтогазе» отмечают, что аргументы «Газпрома» не выдерживают никакой критики, а причина сокращения объёма транзита кроется в том, что российский газовый монополист поставляет газ через запустившийся в 2011 году «Северный поток».

В итоге в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долл. «Газпром» это решение обжаловал в марте 2018 года, а позже потребовал его полной отмены.