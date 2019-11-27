Вход/Регистрация Подписка

Учёные рассказали о пользе ночных кошмаров

Москва, 27.11.2019

Международная группа учёных-неврологов, в которую входят специалисты из Швейцарии и США, пришла к выводу, что страшные сны приносят пользу для человеческого организма. В ходе своих исследований они установили, что такие сновидения тренируют нервную систему, готовя её к реагированию на возможные страшные ситуации в реальной жизни, пишет Human Brain Mapping.

На первом этапе в эксперимента неврологи смогли выяснить активность различных участков мозга испытуемых во время сна. Для этого на голове каждого из 18 добровольцев было закреплено почти по 300 датчиков. Каждого из них будили среди за ночь и спрашивали, снилось ли им что-нибудь ужасное.

Проанализировав активность головного мозга в зависимости от ответов участников эксперимента, учёным удалось выявить два участка, которые отвечают за ощущение страха во сне: это островковая доля и передняя поясная кора.

Затем учёные провели еще один эксперимент, цель которого состояла в выяснении возможной связи между страхом во сне и страхом в реальной. Оказалось, что чем сильнее был страх во сне, тем меньше активировались у испытуемых островковая доля и поясная кора. Так было установлено наличие связи между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что сновидения могут считаться тренировочными инструментами, которые способны потенциально подготовить человека к встрече с опасностью в реальной жизни.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»
      Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
    3. Рублю обещана стабильность
      Глава ВТБ уверен в стабильности рубля и считает его лучшей валютой для сбережений
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама