Учёные рассказали о пользе ночных кошмаров

Международная группа учёных-неврологов, в которую входят специалисты из Швейцарии и США, пришла к выводу, что страшные сны приносят пользу для человеческого организма. В ходе своих исследований они установили, что такие сновидения тренируют нервную систему, готовя её к реагированию на возможные страшные ситуации в реальной жизни, пишет Human Brain Mapping.

На первом этапе в эксперимента неврологи смогли выяснить активность различных участков мозга испытуемых во время сна. Для этого на голове каждого из 18 добровольцев было закреплено почти по 300 датчиков. Каждого из них будили среди за ночь и спрашивали, снилось ли им что-нибудь ужасное.

Проанализировав активность головного мозга в зависимости от ответов участников эксперимента, учёным удалось выявить два участка, которые отвечают за ощущение страха во сне: это островковая доля и передняя поясная кора.

Затем учёные провели еще один эксперимент, цель которого состояла в выяснении возможной связи между страхом во сне и страхом в реальной. Оказалось, что чем сильнее был страх во сне, тем меньше активировались у испытуемых островковая доля и поясная кора. Так было установлено наличие связи между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что сновидения могут считаться тренировочными инструментами, которые способны потенциально подготовить человека к встрече с опасностью в реальной жизни.