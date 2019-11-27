Украина назвала условия для заключения контракта на транзит газа из России

Глава правительства «самостийной» Алексей Гончарук в ходе сегодняшнего брифинга для представителей СМИ озвучил условия Украины для заключения контракта на транзит «голубого топлива» из РФ. По его словам, Киев настаивает на том, чтобы новый контракт был подписан по европейским правилам и на длительный срок, передаёт РИА Новости.

«У нас два условия. Первое – это европейские правила. Второе – обязательный долгосрочный транзит. Это очень важно, так как это, прежде всего, вопрос безопасности. Всё остальное - тема для переговоров между коммерческими субъектами и компаниями», – резюмировал Гончарук.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Минэнерго Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В рамках этой встречи Миллер рассказал о трудностях, которые не позволяют его компании подписать с Украиной новый контракт на транзит газа.

Напомним, действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку российского «голубого топлива» завершаются в конце 2019 года. Москва заявляет о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако пока прогресса в этом направлении нет.