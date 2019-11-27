Вход/Регистрация Подписка

В Британии начинают тестировать карты «Мир»

Москва, 27.11.2019
  • В Британии начинают тестировать карты «Мир»

Из открытых источников

Тестирование российских карт платежной системы «Мир» в Европе начнется с Великобритании, сообщает сайт фонда «Росконгресс».

В ведомстве уточняют, что пилотный проект стартует совместно с компанией PayXpert. Процесс будет запущен завтра 28 ноября на бизнес-форуме, который пройдет в Лондоне. После тестирования российской платежной системы эквайринг «Мира» будет распространен на другие страны Европы.

По заявлению главы российской платежной системы Владимира Комлева, в настоящий момент карты платежной системы «Мир» принимаются на территории восьми стран.

«Мы продолжаем работать над расширением сети приёма наших карт и возможностей их держателей», - добавил Комлев.

Ранее карта российской платежной системы «Мир» начала приниматься в Узбекистане и Таджикистане. Также владельцы карты могут воспользоваться ей во всех странах Евразийского экономического союза.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
      Россия разворачивает энергетический бизнес на восток, чтобы снизить зависимость от европейского газового рынка. Ненасытный энергетический аппетит Китая пришелся очень кстати на фоне не самых лучших отношений России и Европы, пишет Bloomberg.
    2. Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»
      Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
    3. Рублю обещана стабильность
      Глава ВТБ уверен в стабильности рубля и считает его лучшей валютой для сбережений
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама