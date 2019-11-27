В Британии начинают тестировать карты «Мир»

Тестирование российских карт платежной системы «Мир» в Европе начнется с Великобритании, сообщает сайт фонда «Росконгресс».

В ведомстве уточняют, что пилотный проект стартует совместно с компанией PayXpert. Процесс будет запущен завтра 28 ноября на бизнес-форуме, который пройдет в Лондоне. После тестирования российской платежной системы эквайринг «Мира» будет распространен на другие страны Европы.

По заявлению главы российской платежной системы Владимира Комлева, в настоящий момент карты платежной системы «Мир» принимаются на территории восьми стран.

«Мы продолжаем работать над расширением сети приёма наших карт и возможностей их держателей», - добавил Комлев.

Ранее карта российской платежной системы «Мир» начала приниматься в Узбекистане и Таджикистане. Также владельцы карты могут воспользоваться ей во всех странах Евразийского экономического союза.