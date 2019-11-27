В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа

Игорь Ананских – депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировал условия Киева по транзиту газа, которое сегодня выдвинул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, Киеву не надо заниматься шантажом, а необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, передаёт РИА Новости.

«Всё очень просто и шантажировать никого не стоит, подчеркнул парламентарий. – «Газпром» уже объявил льготные условия для Украины. А решение Киева — согласиться или нет».

Кроме того, Ананских согласился с требованием Гончарука подписать договор на коммерческих условиях.

«Под этими условиями подразумеваются оптимальные, как России, так для Украины условия. Кстати «Газпром» об этом говорит уже много лет», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Гончарук озвучил условия Украины для заключения контракта на транзит «голубого топлива» из РФ. По его словам, Киев настаивает на том, чтобы новый контракт был подписан по европейским правилам и на длительный срок.