В Госдуме предложили сократить новогодние праздники до 4 дней

Депутат ГД, глава комитета по труду, социальной политике Ярослав Нилов предлагает сделать 31 декабря выходным днем, а сами каникулы сократить до 4 дней, пишет «Газета.ru». Депутат предлагает отдыхать с 31 декабря по 3 января. Остальные праздничные дни можно оформить, как отпуск. Он уверен, что подобные изменения должны быть внесены в Трудовой кодекс.

«Мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», —прокомментировал Нилов. Парламентарий заявил, что 31 декабря не является полноценным рабочим днем, а скорее днем празднования нового года на предприятиях с корпоративами и праздничными столами.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил перенести рабочий день 31 декабря на субботний день 28 декабря, пойдя на встречу пожеланиям жительниц области.