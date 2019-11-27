В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Зеленского

Юрий Ушаков – помощники главы российского государства – допустил возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, всё идёт к тому что такая встреча состоится, передаёт РИА Новости.

«Думаю, что Путин и Зеленский вскоре пообщаются. Поэтому мы допускаем вероятность отдельной встречи президентов РФ и Украины», – резюмировал Ушаков.

Ранее сообщалось, что 25 ноября Путин и Зеленский обсудили передачу Украине военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе, а также вопросы по транзиту газа через территорию Украины.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит «нормандской четверки», в котором примут участие президенты России и Украины.