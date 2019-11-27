В Кремле оценили возможное отстранения России от крупных спортивных соревнований

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. По словам представителя Кремля, рекомендации WADA очень нерадостные.

«Данная информация вызывает у нас серьёзную озабоченность, – цитирует Пескова агентство «Интерфакс». – Но пока оценивать эту ситуацию в целом я бы не стал, тем более пока эти рекомендации не приняли форму конкретных решений».

Пресс-секретарь главы государства при этом призвал всех «сохранять спокойствие и трезвость оценок».

«Наши спортивные чиновники готовы к дальнейшему сотрудничеству с WADA и спортивной общественностью. Ранее ими уже были предоставлены детальные объяснения на те вопросы, которые задавались. Не сомневаюсь, что это взаимодействие будет продолжено», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что по словам Пескова, Россия не вправе удерживать спортсменов сборной своей страны от выступлений за другие страны. При этом представитель Кремля отметил, что большинство наших атлетов гордятся своим флагом. Также в заявлении пресс-секретаря президента РФ отмечается, что в Москве сожалеют о предложении ввести против российского спорта новые санкции, которые не имеют под собой никаких реальных оснований.