В Кремле прокомментировали возможность выступления российских спортсменов за другие страны

Россия не вправе удерживать спортсменов сборной своей страны от выступлений за другие страны, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Новость передает ИТАР-ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что большинство наших атлетов гордятся своим флагом. Также в заявлении отмечается, что в Москве сожалеют о предложении ввести против российского спорта новые санкции, которые не имеют под собой никаких реальных оснований. Однако выводы делать рано, отметил Песков.

Ранее, напомним, WADA рекомендовало отстранить Россию от летней Олимпиады – 2020. Также помимо главных соревнований года стране угрожает полный запрет на участие во всех международных соревнованиях в ближайшие 4 года и запрет на проведение международных соревнований на всей территории РФ. Решение будет принято 9 декабря.

Комментируя возможные ограничения против российского спорта, глава Минспорта Павел Колобков сообщил, что Россия честно выполняет все обязательства, как перед Всемирным антидопинговым агентством, так и перед мировым спортивным сообществом.

Министр также подчеркнул, что участие российских спортсменов в международных состязаниях в прямых интересах России, значит стране нет смысла нарушать какие-либо нормы.