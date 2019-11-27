В Минздраве посоветовали, как согреться в мороз

В российском Минздраве рассказали, что нужно есть и пить, для того, чтобы согреться в морозные дни. По словам главного внештатного диетолога ведомства Виктора Тутельяна, лучшая зимняя диета – это сладкий горячий чай, каши и кондитерские изделия, передаёт RT.

«Помимо чая подойдут и другие напитки с сахаром, но обязательно в теплом или горячем виде, например, морс», – подчеркнула специалист.

Говоря о пользе каши, Тутельян пояснила, что это блюдо является высокоуглеводным продуктом и быстро усваивается организмом. Также каша почти не нагружает желудочно-кишечный тракт во время переваривания. Кроме каш всё это также относится к кондитерским изделия.

При этом диетолог отметила, что если питаться подобным образом умеренно, то фигура не пострадает.

«Главное здесь соблюдать определённые рамки: выпил стакан горячего, сладкого чая — согрелся. Съел одну конфетку – согрелся. Но надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», – резюмировала эксперт, добавив, что в холод необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков, так как алкоголь расширяет сосуды, что приводит к потере тепла.